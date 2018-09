Elon Musk blir saksøkt for bedrageri etter at han i august la ut en melding på Twitter hvor han hevdet at han vurderte å ta Tesla av børsen. Foto: Chris Carlson / AP Photo / NTB scanpix

Elon Musk blir saksøkt for bedrageri

Finanstilsynet i USA har saksøkt Tesla-sjef Elon Musk for bedrageri etter at han i august tvitret at han vurderte å ta Tesla av børsen.