USA og 19 allierte land er enige om strengere kontroll av farvannet utenfor Nord-Korea, opplyser den amerikanske utenriksministeren Rex Tillerson.

Tiltaket skal hindre nordkoreanske forsøk på å unngå sanksjoner ved å smugle varer.

Tillersons uttalelse kommer etter et møte mellom 20 land, deriblant Norge, i Vancouver, der USA og Canada var verter. Han understreket at de ikke ønsker at tiltaket skal ramme lovlige lasteskip og frakt i området.

På spørsmål om hvorvidt amerikanere bør frykte en krig med Nord-Korea svarte USAs utenriksminister at alle må være edruelige og realistiske når det gjelder den pågående situasjonen.

– Nord-Korea fortsetter å gjøre fremskritt, og vi må erkjenne den økende trusselen, sa Tillerson.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) skulle ha deltatt på møtet tirsdag, men på grunn av regjeringsforhandlingene reiste hun tilbake til Oslo.