Spanias statsminister går i en tale hardt ut mot katalanske ledere og avviser deres ønske om en megling i konflikten.

Ifølge statsministeren er megling unødvendig. I stedet vil han ha respekt for spansk lov.

– Det er ikke mulig med noen megling mellom en demokratisk lov og ulydighet og ulovlighet, sa Mariano Rajoy i en tale i nasjonalforsamlingen onsdag.

Han anklaget også katalanske lederne for å ha brutt loven, hisset folk opp til demonstrasjoner og for å ha avholdt en folkeavstemning og skapt et bilde av Catalonia som ingen bør være stolte av.

I talen sa han at folkeavstemningen 1. oktober kun var del av en strategi som «en gjeng aktivister» har brukt for å oppnå en uavhengighet som kun noen få mennesker ønsker, og som ingen vil tjene noe på.

Talen ble holdt dagen etter at katalanske politikere, deriblant regionpresidenten, signerte det som blir omtalt som en symbolsk uavhengighetserklæring.