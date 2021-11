Minst fem døde etter at bil kjørte inn i juleparade i Wisconsin

Minst fem døde og mer enn 40 skadet da bil kjørte inn i juleparade i USA, opplyser myndighetene.

Politiet melder om flere døde etter at en bil kjørte inn i en juleparade i byen Waukesha i den amerikanske delstaten Wisconsin søndag.

NTB

Minst fem døde og mer enn 40 ble skadet da en bil kjørte inn i en juleparade i Waukesha i Wisconsin. Flere barn ble truffet.

– Bilen traff mer enn 20 personer, noen av dem er barn, og det er noen døde som følge av denne hendelsen, sa politisjef Dan Thompson.

En person som er av interesse for politiet, er pågrepet. Politiet har også funnet den aktuelle bilen. Politiet løsnet skudd mot bilen under hendelsen i et forsøk på stoppe den. FBI bistår etterforskningen av saken.

Mer enn 20 mennesker ble truffet av bilen, minst elleve av dem barn.

Minst 40 skadet

De skadede ble tatt til sykehus med ambulanser og av politibetjenter og familie, skriver ABC News.

Brannvesenet opplyser at de fraktet til sammen elleve barn og tolv voksne ble tatt til sykehus etter hendelsen, men det er uklart hvor mange andre skadede som har blitt kjørt av andre. Det skal være snakk om mer enn 40 personer.

Barnesykehuset Children's Hospital of Wisconsin opplyser at de har fått inn 15 pasienter fra paraden og at det ikke var meldt inn noen dødsfall klokken 20 lokal tid, rundt tre og en halv time etter hendelsen.

Forferdelige scener

Et vitne sa til avisen Milwaukee Journal Sentinel at en rød SUV kjørte i høy hastighet, før han hørte et høyt smell og skrik fra folk som ble truffet.

Chris Germain, som er deleier i et dansestudio der flere som var med i paraden er medlemmer, blant dem datteren, forteller at han kjørte ved paraden da en mørkerød SUV «bare skjøt forbi oss».

En politibetjent løp etter bilen, ifølge Germain.

– Det lå små barn over hele veien, det var politibetjenter og helsepersonell som gjorde førstehjelp på flere fra paraden, sier han.

På videoer i sosiale medier, blant annet fra en direktesending fra paraden, kan man se bilen som kjører rett gjennom sperringer på stedet og inn i folk fra et korps som spilte i paraden.

Folk ble bedt om å holde seg unna sentrumsområdet i byen, og nødetatene rykket ut. Waukesha er en forstad til delstatens største by Wisconsin, som ligger drøyt tre mil østover. Juleparaden er en årlig tradisjon i byen.