Minst 19 drept i angrep på Kabuls cricketstadion

Minst 19 sivile mennesker ble drept i en eksplosjon på Kabuls største cricketstadion fredag, langt flere enn hva som opprinnelig ble meldt.

Taliban-vakter foran Kabul internasjonale cricketstadion i Kabul.

NTB-DPA

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

FNs generalsekretær António Guterres fordømmer angrepet i en uttalelse lørdag.

Han skriver at flere personer også ble såret.

Taliban har ikke oppgitt noe nøyaktig dødstall, men sier at angrepet ble utført med en håndgranat.

– Vi håper at våre landsmenn, utenlandske gjester, diplomater og internasjonale ledere ikke gir direkte støtte til de onde menneskene som ikke ønsker at afghanerne skal være lykkelige, sier politiet i Kabul i en uttalelse.

Minst 13 sårede ble brakt til sykehus, ifølge en italiensk frivillig organisasjon.

Hundrevis av tilskuere var til stede under kampen fredag, blant dem en høytstående FN-tjenestemann.

Cricket er en svært populær sport i Afghanistan. Fredagens kamp var del av en turnering kalt T20 Shpageza, som blir holdt i landet hvert år.

Ingen har så langt sagt at de står bak angrepet, men tidligere har IS' fløy i Afghanistan tatt ansvaret for en rekke angrep i Kabul og andre steder i landet.