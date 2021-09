Myanmar-juntaen med korrupsjonstiltale mot Suu Kyi

Militærjuntaen i Myanmar har allerede tiltalt Aung San Suu Kyi for en rekke lovbrudd. Nå skal hun også stilles for retten for korrupsjon.

Myanmars tidligere sivile leder, Aung San Suu Kyi, fotografert i desember 2019.

NTB-AFP

Publisert Publisert Nå nettopp

Suu Kyis advokat Khin Maung Zaw opplyser fredag at rettssaken starter i hovedstaden Naypyidaw 1. oktober. Det er tatt ut fire tiltalepunkter, og for hver av dem er det en maksimumsstraff på 15 år, ifølge advokaten.

Suu Kyi ble avsatt som landets regjeringssjef, da militæret kuppet makten 1. februar og har siden sittet i husarrest.

Fra før av er Suu Kyi tiltalt for å ha brutt koronarestriksjoner, for ulovlig import av walkietalkier og for brudd på loven om statshemmeligheter.

Partiet hennes, Nasjonalligaen for demokrati, vant en overlegen seier i valget på ny nasjonalforsamling i fjor høst, men generalene har hevdet at det var preget av valgfusk.

Den opprinnelige rettssaken mot Suu Kyi ble utsatt i to måneder som følge av koronapandemien. Da den ble gjenopptatt denne uken, var Suu Kyi borte den første dagen fordi hun ifølge forsvarerne følte seg syk.

Journalister har så langt ikke fått slippe inn i rettslokalene.