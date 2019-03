Hjelpemannskaper i Mosambik kjemper mot klokken for å redde barn og gravide kvinner fra hustak og trær i en enorm, gjørmete innsjø skapt av syklonen Idai.

Situasjonen er fortsatt desperat nesten en uke etter at uværet rammet Mosambik, Zimbabwe og Malawi.

Rundt 15.000 mennesker trenger hjelp til å komme seg ut av flomrammede områder i Mosambik, ifølge landets miljøminister Celso Correia.

– De er i live, og vi kommuniserer med dem og deler ut mat. Men vi trenger å redde dem og få dem ut, sa han torsdag.

Samme dag ble antallet mennesker som er berørt av syklonen i Zimbabwe, oppjustert til 200.000. Det forrige anslaget til Verdens matvareprogram (WFP) var 15.000.

Josh Estey, CARE / AP / NTB scanpix

Milelang innsjø

Idai forårsaket svært store nedbørsmengder, og flere flomstore elver renner fra nabolandene og inn i Mosambik.

Her har flomvannet skapt en gjørmete innsjø som er over tolv mil lang. Noen steder er vannet elleve meter dypt, ifølge WFP.

Tusenvis av mennesker befinner seg fortsatt på hustak og i trær i de oversvømte områdene. Hjelpemannskapene har ikke kapasitet til å redde alle på en gang.

– Vi prioriterer barn, gravide kvinner og de som er skadd, sier Caroline Haga i Den internasjonale forbundet av Røde Kors og Røde Halvmåne-foreninger.

Josh Estey, CARE / AP / NTB scanpix

– Landsby skylt bort

Så langt er det bekreftet at over 300 mennesker mistet livet i uværet. Men det fryktes at det reelle tallet er langt høyere.

I fjellene øst i Zimbabwe fortsetter regnet å hølje ned. Landets president Emmerson Mnangagwa, som onsdag besøkte noen av de rammede områdene, beskriver situasjonen som en tragedie.

– På det siste stedet vi besøkte, hvor tre store elver møtes, var en hel landsby skylt bort, sier presidenten.

Flere av de omkomne fra landsbyen ser ut til å ha blitt fraktet av flomvannet over grensen til Mosambik.

Zimbabwes forsvarsminister Perrance Shiri sier de rammede områdene i provinsen Manicaland ligner på krigsområder. Veier er blitt ødelagt av synkehull, og flere broer er knust til pinneved av vannmassene.

Josh Estey, AP / NTB scanpix

På bar bakke

Philemon Dada er en av de rammede i Manicaland som har mistet både avlinger, husdyr og hus.

– Jeg har vært litt heldig, både konen og sønnen min er fortsatt her med meg. Men jeg må begynne fra bar bakke, forteller han.

Også Malawi er hardt rammet, og her anslås det at nesten en million mennesker er berørt.

Mens syklonen Idai raste, ble det noen steder registrert vindstyrker på 50 meter per sekund. Dette tilsvarer den nedre grensen for orkaner i kategori 3 i Atlanterhavet.

Så kraftige uvær er svært uvanlige i denne delen av Afrika. Idai kan ha vært en av de verste syklonene på den sørlige halvkule noensinne, ifølge Verdens meteorologiorganisasjon (WMO).

Tsvangirayi Mukwazhi, AP / NTB scanpix

Flom og nedbør

Så langt har ikke forskere gjort konkrete beregninger av hvordan Idai kan ha blitt påvirket av klimaendringene. Men den generelle tendensen mange steder i verden er at de kraftigste uværene blir enda kraftigere – og at nedbørsmengdene øker.

Forklaringen er at varmere havvann forsterker stormene, mens luften kan holde på større mengder fuktighet når den blir varmere.

– På grunn av havnivåstigning kan dessuten flommene blir mer intense enn de ville vært uten menneskeskapte klimaendringer, sier Friederike Otto ved Universitetet i Oxford til den britiske kringkasteren BBC.

Det samlede antallet mennesker som trenger hjelp i Mosambik etter syklonen, anslås til 1,7 millioner. Myndighetene i landet frykter at antallet omkomne vil stige til over tusen når de får oversikt over situasjonen.