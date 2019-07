Lekkede dokumenter viser at Storbritannias ambassadør i Washington kom med krass kritikk av Donald Trump og USAs regjering. Nå slår presidenten tilbake.

– Ambassadøren har ikke tjent Storbritannia godt. Det kan jeg love deg. Vi er ikke tilhengere av ham. Jeg kan si ting om ham, men jeg gidder ikke, sier Trump.

I notater som har som formål å orientere regjeringen i London om situasjonen i USA, skrev ambassadør Kim Darroch at Trump «utstråler usikkerhet».

Samtidig kalte han Trump-administrasjonen for inkompetent, dysfunksjonell, usammenhengende og kaotisk.

Farage reagerer

Også Brexit-forkjemper Nigel Farage reagerer. 55-åringen krever at Darroch fjernes fra ambassadørposten.

– Han er ikke riktig mann for jobben under en Trump-administrasjon, fordi han er en globalist i sitt verdensbilde, noe som er i strid med Trump-doktrinen, sier Farage.

Den konservative parlamentarikeren Tom Tugendhat forsvarer imidlertid Darroch. Han understreker at Storbritannias ambassadør i Washington først og fremst må representere interessene og ønskene til det britiske folket, ikke nødvendigvis amerikanske følelser.

– Diplomater må kunne kommunisere trygt med sine regjeringer, sier Tugendhat til BBC.

Gransking

Det var den britiske avisen Daily Mail som fikk tilgang til dokumentene, som er datert mellom 2017 og nå.

I en uttalelse sier det britiske utenriksdepartementet at det britiske folket bør forvente at landets ambassadører gir ministre en «ærlig og usminket vurdering» av politikken i landene de er sendt til. Samtidig understreker departementet at ambassadørenes meninger ikke nødvendigvis deles av den britiske regjeringen.

Departementet varsler også at de vil iverksette en gransking av lekkasjen.