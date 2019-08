Skogbrannene som har oppstått på øya Gran Canaria var fortsatt ute av kontroll natt til mandag.

Brannen, som oppsto lørdag ved byen Juncalillo oppe i fjellene på den vulkanske øya, hadde søndag kveld ikke spredt seg i særlig grad ut over de om lag tusen hektarene som var rammet. Brannen var imidlertid verken stabilisert eller under kontroll av brannmannskapene som forsøkte å få bukt med flammene, melder avisen El Mundo natt til mandag.

Ni helikoptre og to fly har fløyet kontinuerlig over området og dumpet vann ned på de brennende fjellsidene. Likevel kunne ikke presidenten over øygruppen, Ángel Victor Torres, love noen snarlig endring om statusen av innsatsen.

Det var natt til mandag meldt om kraftige vinder i området og over 230 mannskaper på bakken er satt inn for å hindre spredning av brannen. Omkring 1.000 personer ble evakuert fra de rammede områdene lørdag, og de fikk fremdeles ikke flytte tilbake søndag, sa talsmenn for myndighetene søndag kveld.

En 55 år gammel mann er pågrepet, mistenkt for å ha forårsaket brannen ved uforsiktig bruk av et sveiseapparat, melder nyhetsbyrået AFP.