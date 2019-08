Skogbrannen i fjellene på øya Gran Canaria er avgrenset, men fortsatt ute av kontroll. Kraftig vind mandag ettermiddag kan spre flammene ytterligere.

– Brannens utbredelse er avgrenset, men brannen er ikke slukket og kan utvikle seg ytterligere, sier Kanariøyenes regionpresident Ángel Víctor Torres.

Rundt ti helikoptre og fly er satt inn for å slukke flammene. På bakken er over 230 brannmannskaper utstasjonert for å grave grøfter og rydde terreng. De har fullført oppgaven med å lage en 23 kilometer lang barriere rundt brannen. Over 500 frivillige bisto brannmannskapene søndag, skriver avisen El Mundo.

Men meteorologenes prognose bidrar til usikkerhet. Tidligere mandag var vindhastigheten i området på under 13 meter per sekund. Mandag kveld kan vindstyrken nå opptil 32 meter per sekund i kastene, melder Antena 3.

Mannskapene holder derfor vakt, i tilfelle vinden skulle spre brannen over barrieren og videre mot bebyggelse. Innenfor barrieren står et terreng på 1.000 hektar i brann.

Lørdag ble rundt 1.000 personer evakuert fra de rammede områdene i Artenara, Tejeda og Gáldar. Ingen nye evakueringer er beordret så langt. Torres opplyser imidlertid at beredskapsplanen står klar og kan iverksettes dersom man må evakuere flere.

Det er ikke meldt om skader på personer eller infrastruktur.

Brannen oppsto lørdag nær bygda Juncalillo, skrev El País søndag. En 55 år gammel mann er pågrepet, mistenkt for å ha forårsaket brannen ved uforsiktig bruk av et sveiseapparat.