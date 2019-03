Verdens største oljeselskaper har brukt milliarder av kroner på lobbyvirksomhet for å hindre eller forsinke klimatiltak, ifølge en ny rapport.

Lobbyvirksomheten til verdens fem største børsnoterte olje- og gasselskaper beskrives i rapporten fra den britiske organisasjonen InfluenceMap.

Konklusjonen er at ExxonMobil, Shell, Chevron, BP og Total bruker store beløp på lobbyvirksomhet og forsøk på å framstå miljøvennlige.

Selskapene brukte til sammen over 1 milliard dollar i løpet av tre år etter klimatoppmøtet i Paris i 2015, ifølge rapporten. Summen tilsvarer 8,5 milliarder kroner.

Nyhetsbyrået AFP har forsøkt å få kommentarer fra de fem oljeselskapene som omtales i rapporten til InfluenceMap.

Bare Shell og Chevron har svart. Begge selskapene avviser at de opptrer på en måte som er i konflikt med Parisavtalen.

– Vi har vært veldig tydelige på vår støtte til Parisavtalen og skrittene vi har tatt for å møte samfunnets behov for renere energi, sier Shell i en uttalelse.

– Strategisk program

Ifølge rapporten bruker imidlertid de fem oljeselskapene 1,7 milliarder kroner per år på lobbyvirksomhet for å kontrollere, hindre eller forsinke tiltak for å kutte utslippene av klimagasser.

– Fossil energisektoren har trappet opp et ganske strategisk program for å påvirke klimaagendaen, sier Dylan Tanner, som leder InfluenceMap.

Sosiale medier skal ha blitt et viktig verktøy i selskapenes forsøk på å påvirke opinionen.

ExxonMobil og andre oljeselskaper skal blant annet ha stått bak annonser i Facebook og på Instagram før kongressvalget i USA i fjor. Her ble det argumentert mot foreslåtte klimatiltak som amerikanske velgere skulle ta stilling til.

3 prosent

I tillegg bruker selskapene store summer på å framstå miljøvennlige. Et eksempel er fronting av prosjekter for utvikling av mer miljøvennlige energikilder.

Men disse satsingsområdene er små sammenlignet med selskapenes olje- og gassvirksomhet. Bare 3 prosent av selskapenes samlede investeringer i 2019 går til lavutslipps-prosjekter, ifølge rapporten.

Med unntak av franske Total har alle de største oljeselskapene brukt mesteparten av sine lobbymidler i USA.

Her har Donald Trump forsøkt å fjerne en lang rekke klima- og miljøtiltak etter at han ble president. I tillegg har han varslet at USA vil forlate Parisavtalen.

– Må ikke få trenere

Konsernsjef Jan Erik Saugestad hos kapitalforvalteren Storebrand Asset Management er kritisk til oljeselskapene som opptrer slik rapporten beskriver.

– Oljeselskaper kan ikke få trenere den globale omstillingen som er nødvendig. Det har vi for dårlig tid til, sier han til E24.

Han mener regjeringen gå lenger enn de den gjorde tidligere i måneden, da det ble besluttet at oljefondet skal trekke sine investeringer fra flere selskaper enn de som kun driver med olje- og gass.

– Alle som fortsatt skal være investert i disse oljeselskapene, bør legge press på dem for å øke omstillingstakten, mener han.