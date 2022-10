Kong Charles krones i mai neste år

Storbritannias kong Charles krones 6. mai neste år. De siste dagene har det i britiske medier vært spekulert at landets økonomiske krise kan prege seremonien.

Charles ble konge etter at moren dronning Elizabeth døde 8. september i år.

NTB

Publisert Publisert Nå nettopp

– Kong Charles vil bli kronet sammen med sin kone, dronning Camilla. Kroningen vil gjenspeile monarkens rolle i dag og se mot fremtiden, samtidig som den er forankret i langvarige tradisjoner, heter det i en uttalelse fra Buckingham Palace tirsdag kveld.

Den religiøse seremonien vil bli ledet av erkebiskopen av Canterbury, Justin Welby. Kong Charles, som er 73 år, vil bli den eldste personen som har blitt kronet i britisk historie.

Tidspunktet for kroningen av Charles sammenfaller med en annen viktig dato for kongehuset. 6. mai er bursdagen til barnebarnet Archie, sønnen til prins Harry og hertuginne Meghan.

Kroningen av britiske monarker er både en høytidelig gudstjeneste, samtidig som den er en anledning for storslått feiring. De britiske kronjuvelene utgjør midtpunktet og skal symboliserer historien og makten til det britiske monarkiet gjennom flere århundrer.

Kong Charles og dronning Camilla blir kronet neste år. Tirsdag var paret i Aberdeenshire i Skottland der de deltok på en mottakelse for å takke lokalbefolkningen for støtten etter dronning Elizabeths dødsfall.

Morens kroning holdt ham våken

Charles forventes å signere en proklamasjon som formelt erklærer kroningsdatoen i et møte med sitt kongelige råd – The Privy Council – senere i år.

Under seremonien vil Charles bli «salvet, velsignet og innviet» av erkebiskopen av Canterbury, den høyest rangerte geistlige i Church of England, som har kronet den britiske monarken siden 1066. Welby er den 105. erkebiskopen.

Kroningen finner tradisjonelt sted noen måneder etter at en ny monark har inntatt tronen, etter en periode med nasjonal sorg og omfattende forberedelser. Dronning Elizabeths kroning 2. juni 1953, 16 måneder etter at hun hadde blitt dronning, var den første store internasjonale begivenheten sendt på TV.

Charles, som på det tidspunktet var fire år gammel, uttalte i et intervju i 2006 at folkemengder utenfor Buckingham Palace holdt ham våken mens de sang «We want the Queen».

Rundt 27 millioner mennesker, over halvparten av Storbritannias befolkning på den tiden, fulgte kroningen på TV. For mange var det også første gang de så på fjernsyn. Seremonien varte i nesten tre timer, trakk over 8000 offisielle gjester og inkluderte representanter fra 129 nasjoner.

Kong Charles ga gulrøtter til hester under en mottakelse i Aberdeenshire i Skottland tirsdag der han takket lokalsamfunnet for støtten etter dronning Elizabeths død.

Uten pomp og prakt?

De siste dagene har britiske medier spekulert i at Charles ønsker en mer nedtonet feiring. Årsaken skal være at en seremoni preget av pomp og prakt kanskje ikke passer seg i et land som står i en økonomisk krise med høye levekostnader.

Det britiske kongehuset har så langt ikke ønsket å kommentere konkrete planer eller gjestelisten for kroningen, men sagt at «ytterligere detaljer vil bli kunngjort etter hvert».

Kong Charles, som ventet 70 år på å etterfølge sin mor, begynte sin regjeringstid med en debatt om hvorvidt han kan være den samlende figuren som sin mor. Dronning Elizabeth arvet et mer homogent land – stort sett hvitt, kristent og sosialt konservativt.

Siden den gang har Storbritannia opplevd stor innvandring, spesielt fra landets tidligere kolonier. Det har ført til enorme sosiale endringer. Flere identifiserer seg som britisk asiatisk, svart britisk, eller av blandet opprinnelse. I dag er én av syv britiske statsborgere født utenfor Storbritannia.

– Har en ekstra plikt

I sin første hele dag som konge sa Charles at han er en engasjert anglikansk kristen, men at han betrakter Storbritannia som multireligiøst og flerkulturelt – et fellesskap av samfunn.

– Det har ført til at jeg forstår at monarken har en ekstra plikt. Å beskytte mangfoldet i landet vårt, inkludert å beskytte rommet for troen selv, det er viktig, sa han.

Charles' kroningsdato kunngjøres en drøy måned etter at kongens mor, dronning Elizabeth, døde 8. september. Hun var da 96 år og hadde lagt bak seg 70 år på tronen. Charles overtok da som statsoverhode for 14 land, deriblant Storbritannia, Australia, Canada og New Zealand.