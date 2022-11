Mette Frederiksen begynner sonderingene fredag

Statsminister Mette Frederiksen bekrefter at hun skal til å lede forhandlingene om en ny dansk regjering. Hun begynner arbeidet fredag.

Mette Frederiksen blir pekt på av et flertall i Folketinget til å lede regjeringsforhandlingene. Foto: Martin Sylvest / NTB

NTB

Det skjer etter at den såkalte dronningrunden er unnagjort onsdag. Alle partiene sendte da ledere eller øvrige representanter til Amalienborg slott for å redegjøre for sitt syn på det politiske landskapet til dronning Margrethe.

Socialdemokratiets leder sto sterkest, etter valgseieren, men fem partier pekte også på Venstre-leder Jakob Ellemann-Jensen.

Partiene som ønsket at Mette Frederiksen skulle lede forhandlingene er Socialdemokratiet selv, Lars Løkke Rasmussens Moderaterne, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet.

Jakob Ellemann-Jensen fikk støtte fra Venstre, Liberal Alliance, Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti.

Danmarksdemokraternes leder Inger Støjberg pekte på seg selv til å lede forhandlingene, ettersom hun mener de øvrige borgerlige partiene søker for mye mot sentrum.

Dermed har Frederiksen fått støtte fra partier med til sammen 103 av 179 mandater til å lede regjeringsforhandlingene. Hun er også favoritt til å fortsette som statsminister.