IS hevder å stå bak angrep mot moské i Iran

Den sunnimuslimske ekstremistgruppa IS hevder å stå bak angrepet som skal ha krevd minst 13 menneskeliv ved en sjiamuslimsk helligdom i Shiraz sør i Iran.

NTB

IS' påstand fremmes via propagandakanalen Amaq onsdag kveld. Over 40 mennesker ble ifølge iranske myndigheter såret da minst én væpnet mann åpnet ild i Shah Cheragh, et viktig sjiamuslimsk pilegrimsmål.

Iranske myndigheter har anklaget sunnimuslimske ekstremister for å stå bak.