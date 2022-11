Jordskjelv med styrke 5,5 nær Kreta

Et jordskjelv med styrke 5,5 inntraff utenfor kysten av Kreta natt til mandag.

NTB

European-Mediterranean Seismological Center (EMSC) opplyser at skjelvet var på en dybde på 80 kilometer, melder Reuters.

Jordskjelvsenteret opplyser at skjelvet fant sted 12 kilometer sør for den lille byen Sitia og 87 kilometer øst for hovedstaden Heraklion.

Skjelvet førte til at senteret advarte folk i kystområder om å komme seg opp i høyden, ifølge den britiske tabloiden Mirror. Ingen slik melding har ennå blitt sendt ut av greske myndigheter, legger avisa til.

Det er meldt at jordskjelvet kunne merkes så langt unna som i Nord-Afrika. Det er ikke oppgitt av noen er skadd eller skader på bygninger i noen av de berørte områdene.

Lokale rapporter sier at mobiltelefonsystemer på Kreta ble midlertidig overbelastet umiddelbart etter skjelvet.