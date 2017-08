USAs justisminister Jeff Sessions sier jakten på personer som lekker informasjon fra Det hvite hus, er trappet kraftig opp. Fire personer er allerede siktet.

President Donald Trump har i måneder sendt rasende twittermeldinger etter at lekkasjer har stilt ham i forlegenhet. Nå skal det øyensynlig tas grep.

– Jeg er helt enig med presidenten og fordømmer på det sterkeste det svimlende antallet lekkasjer som undergraver vår regjerings evne til å beskytte dette landet, sa Sessions på en pressekonferanse fredag.

Han føyde til at fire personer allerede er siktet for å ha lekket hemmeligstemplet materiale og for å ha skjult kontakt med utenlandske etterretningsoffiserer.

Ifølge Sessions er antallet aktive etterforskninger av lekkasjer tre ganger så mange i år sammenlignet med antallet før Trump ble president.

– Vi tar et standpunkt. Denne lekkasjekulturen må ta slutt, sa Sessions.

Samme dag antydet Trumps rådgiver Kellyanne Conway i et intervju med TV-programmet Fox & Friends at det kan bli aktuelt å bruke løgndetektorer for å avsløre hvem som lekker.

Ut mot pressen

Sessions' pressekonferanse blir holdt etter seks måneder med politiske intriger og åpen maktkamp i Det hvite hus, stridigheter som har utløst en bølge av kritiske reportasjer og avsløringer i mediene. Ifølge Sessions har pressen gått så langt at det setter liv i fare.

– Vi respekterer den viktige rollen som pressen spiller og vil gi dem respekt, men ikke ubegrenset. De kan ikke ustraffet sette liv i fare, sa justisministeren.

Som eksempel brukte han lekkasjene fra samtalene som Trump hadde med Mexicos president Enrique Pena Nieto og Australias statsminister Malcolm Turnbull i januar. Torsdag ble utskrifter fra begge samtalene publisert av Washington Post og videreformidlet av medier over hele verden.

Carolyn Kaster / AP / Scanpix

– Hemmelig kamp

– Ingen har rett til å kjempe sine kamper i hemmelighet i mediene ved å avsløre hemmelig informasjon fra regjeringen, sa Sessions.

Han føyde til at det er umulig for en regjering å være effektiv når lederen ikke kan drøfte sensitive saker i fortrolighet med utenlandske ledere.

Ifølge lekkasjene skal Trump ha sagt til Nieto at han måtte slutte å si offentlig at Mexico ikke ville betale for muren, fordi det ikke ga den nye presidenten noe armslag.

Den opphetede samtalen med Turnbull kalte Trump dagens mest ubehagelige. Det Trump fortalte allmennheten og pressen om disse samtalene, var påpyntet og ganske annerledes enn det som nå er avdekket.

Over streken

Det politiske miljøet i Washington lever av lekkasjer, men selv garvede journalister og mediefolk hevet øyenbrynene over avsløringene av telefonsamtalenes egentlige innhold.

Lekkasjene er også møtt med kritikk, selv fra erklærte Trump-kritikere. Flere påpeker at presidenten må kunne ha en privat sfære, der han kan føle seg trygg på at det som blir sagt, ikke står i avisen neste dag.

– Det er helt avgjørende at en president kan snakke i full fortrolighet med utenlandske ledere. Likeledes at de skal føle seg sikre på at de kan snakke fritt. Lekkasjer av innholdet i telefontaler er uhørt, det har aldri skjedd før, og det er urovekkende, sier David Frum, tidligere taleskriver for president George W. Bush.