Nær 40 mennesker ble såret da spansk opprørspoliti skjøt med gummikuler og brukte køller mot velgere i Catalonia. Regjeringen hevder den ikke hadde noe valg.

Spansk politi gikk søndag hardt til verks for å stenge valglokaler som skulle brukes under den omstridte folkeavstemningen om katalansk uavhengighet. Utstyrt med skjold, køller og skytevåpen banet de seg vei inn i valglokaler, som de tømte for utstyr.

– Den spanske staten viser sin nyfascistiske side. Å være for uavhengighet er ikke ulovlig, men de fikk det til å se slik ut, sier 27 år gamle Ester, en av mange katalanere som forsøkte å stemme søndag, til DPA.

Ved en skole i Barcelona forsøkte velgere å hindre politiet i å ta med stemmeurner og valgsedler. Politiet svarte med å avfyre gummikuler mot demonstrantene.

Katalansk fjernsyn viste samtidig bilder av folkemasser i byer og landsbyer over hele regionen der folkeavstemningen tilsynelatende ble gjennomført som planlagt. Regionale myndigheter meldte ved 11-tiden at 73 prosent av valglokalene fortsatt var operative.

Tre alvorlig skadd

Minst 38 mennesker er så langt såret, ifølge regionale helsemyndigheter. De fleste har fått lettere skader, men ni personer var søndag formiddag sendt til sykehus. Minst tre av dem skal ha fått alvorlige skader.

Den katalanske regionslederen Carles Puigdemont raser mot politiets voldsbruk.

– Den spanske statens urettmessige voldsbruk, som både er irrasjonell og uansvarlig, vil ikke stanse det katalanske folkets vilje, sier han og føyde til at den spanske staten har med sine handlinger mistet langt mer enn katalanerne.

Puigdemont lyktes selv med å avlegge stemme ved et valglokale i Cornella del Terri om lag 110 kilometer nordøst for Barcelona etter at politiet hadde aksjonert mot lokalet der han egentlig skulle ha stemt.

– Uten forvarsel

En av velgerne ved skolen Estela i Barcelona, Daniel Riano (54), forteller at politiet grep inn uten forvarsel.

– Vi ventet inne for å stemme da nasjonalt politi brukte makt for å komme inn. De brukte en kølle for å knuse dørglasset, og de tok alt, sier Riano, som også forteller at politiet grep ham i hodet for å dra ham ut mens han holdt hånden til kona.

– Det var utrolig, de ga ingen advarsler, sier han til nyhetsbyrået AP.

Ved en annen skole i Barcelona melder velgere at politiet lot valget gå sin gang. Ifølge øyenvitner var politifolkene trolig selv katalanere.

Forsvarer politiet

Den spanske regjeringen har med høyesterett i ryggen fastslått av folkeavstemningen om katalansk uavhengighet er i grunnlovsstridig. Regjeringens representant i Catalonia, Enric Millo, forsvarte søndag morgen politiets inngripen.

– Vi var tvunget til å gjøre det vi ikke ønsket å gjøre, sa han på en pressekonferanse i Barcelona.

Allerede ved 5-tiden søndag morgen hadde katalanske velgere stilt seg i kø utenfor de valglokalene som politiet på forhånd ikke hadde greid å stenge.

De regionale myndighetene kunngjorde samme morgen at folkeavstemningen ville la seg gjennomføre, stikk i strid med hva regjeringen i Madrid hevdet kvelden før. Da stemmeurner ankom flere valglokaler like før åpning, brøt det ut jubel blant de frammøtte.

Men flere steder var gleden kortvarig ettersom politiet rykket inn kort tid etter.

Holdt åpent

Selv om den katalanske befolkningen er splittet når det gjelder en eventuell løsrivelse fra Spania, mener mange at folkeavstemningen bør bli gjennomført.

– Dette er en historisk dag for oss, det er herlig, sier en av velgerne, Maria Rosa Pi-Sunyer Arguimnau (55) i Barcelona.