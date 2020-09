Ny storbrann i havneområdet i Beirut

Storbrannen i havneområdet i Beirut torsdag ødela et av Røde Kors' matlagre. Landets president antyder at brannen kan skyldes sabotasje eller en ulykke.

Publisert Publisert I dag 13:18

En kraftig brann oppsto i et lager ved havnen i Beirut torsdag. Foto: AP / NTB scanpix

Svart røyk veltet opp fra en lagerhall på havnen i Beirut torsdag. Foto: AP / NTB scanpix

NTB

– Det kan være sabotasje eller et resultat av en teknisk feil, uvitenhet eller uaktsomhet. Vi må uansett finne årsaken så raskt som mulig og sørge for at de som står bak, holdes ansvarlige, skriver president Michel Aoun på Twitter.

Den internasjonale Røde Kors-komiteen opplyser at en av bygningene som ble ødelagt i brannen, var et av deres matlagre som ble brukt i forbindelse med utdeling av humanitær hjelp etter den voldsomme eksplosjonen i byen 4. august.

– Lagerbygningen rommet tusenvis av pakker med matforsyninger og en halv million liter olje, sier ICRCs regiondirektør Fabrizio Carboni.

Brannen raste torsdag i det ødelagte havneområdet i Beirut og utløste panikk blant allerede traumatiserte innbyggere i området.

Bilder i sosiale medier viste tung svart røyk som veltet opp fra området. Ifølge den libanesiske hæren brant det i et lager med olje og dekk i den tollfrie sonen i havnen.

4. august eksploderte 3.000 tonn ammoniumnitrat og forårsaket enorme ødeleggelser i Beirut. Eksplosjonen kostet nærmere 200 mennesker livet, 6.500 ble skadd, og tusenvis av bygninger i den libanesiske hovedstaden ble ødelagt.