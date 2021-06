EU truer Ungarn med rettslige skritt mot LHBT-lov

EU-kommisjonen truer med å gå til sak mot Ungarn etter at landet har vedtatt en lov som begrenser unges adgang til informasjon om homofili og transpersoner.

Ursula von der Leyen har bedt to kommissærer skrive brev til Ungarn og uttrykke kommisjonens bekymring etter det omstridte lovvedtaket. Foto: Michael Sohn / AP / NTB

NTB

– Den ungarske loven er en skam. Jeg har bedt de ansvarlige kommissærene skrive et brev til ungarske myndigheter der vi uttrykker vår juridiske bekymring før loven trer i kraft, sier kommisjonens leder, Ursula von der Leyen, onsdag.

– Loven diskriminerer åpenbart folk på grunn av deres legning. Jeg vil bruke kommisjonens myndighet til å sikre alle EU-borgeres rettigheter, legger hun til.

Kan føre til bøter

I forbindelse med et ministermøte i Luxembourg tirsdag har 14 EU-land bedt kommisjonen ta tak i saken. EU-kommisjonen kan gå til sak dersom den mener et medlemsland bryter unionens lover. Dersom landet ikke kommer med et tilfredsstillende svar innen en gitt tidsfrist, kan saken gå videre til EU-domstolen og kan føre til bøter.

Loven forbyr fremstilling av seksuelle minoriteter – inkludert homofile og transpersoner – i innhold rettet mot barn. Det rammer blant annet bøker, filmer og undervisningsmateriell.

Det blir også forbudt med reklame som fremstiller homofile og transpersoner som vanlige medlemmer av samfunnet.

– Skal beskytte barn

Det omstridte forbudet er en del av en pakke som inkludere strengere straff for seksualisert vold mot barn og unge og opprettelse av et «register over pedofile». Ungarns utenriksminister Péter Szijjártó forsvarte loven tirsdag og sier den er rettet mot pedofile og skal beskytte barn. Samtidig sier myndighetene at foreldre har enerett på å oppdra og lære barn om seksuelle legninger.

Sveriges EU-minister Hans Dahlgren reagerte kraftig på Szijjártós forklaring.

– Vi tar naturligvis helt avstand fra koblingen mellom pedofili og retten til å være den man vil og ha den legningen man ønsker. Det er grotesk, sier Dahlgren.