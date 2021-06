Netanyahu nekter for oppvigleri

Det hersker spent stemning i Israel før parlamentet Knesset skal stemme over ny regjering. Statsminister Benjamin Netanyahu nekter for at han bidrar til uroen.

Naftali Bennett har bedt Benjamin Netanyahu roe ned sine støttespillere. Foto: Menahem Kahana / Pool via AP / NTB

NTB

Publisert Publisert Nå nettopp

Etter tolv år ved makten risikerer Netanyahu å bli veltet av en svært bred koalisjon av partier som kun har til felles at de vil fjerne ham. Netanyahu står også i en korrupsjonsrettssak der han risikerer fengsel.

Den politiske veteranen har mobilisert sine støttespillere for å lokke over opposisjonsparlamentarikere før regjeringen presenteres og stemmes over i Knesset. Mandag presenteres den foreslåtte nye regjeringen i Knesset.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu nekter for at han står bak oppvigleri. Foto: Ariel Schalit / AP / NTB

Uvanlig advarsel

Lørdag kom sjefen for etterretningstjenesten Shin Bet, Nadav Argaman, med en svært uvanlig offentlig uttalelse, der han advarte om eskalerende oppvigleri og trusler om vold i sosiale medier.

– Denne diskursen kan legge opp til ulovlig bruk av vold fra visse grupper og individer, som til og med kan koste liv, uttalte Argaman.

Han la til at folkevalgte og andre må si klart ifra om at dette må stanses. En talsperson for Shin Bet ville ikke si om Argaman mente at bestemte grupper eller individer blir truet, men holdt seg til å si at dette er en generell stemning i sosiale medier som må stanses. Shin Bet har allerede fått ansvar for å beskytte den foreslåtte nye statsministeren, Naftali Bennett, noe som vanligvis ikke ville skjedd før han ble tatt i ed.

Mandag morgen avholdt Knessets sikkerhetskomité et ekstraordinært møte for å diskutere den usedvanlige advarselen fra Shin Bets leder, samt muligheten for at ytre høyre-figurer skal holde en demonstrasjon i det okkuperte Øst-Jerusalem tirsdag.

– Tynn linje

Netanyahus politiske motstandere og enkelte lokale medier har tolket Argamans uttalelse som en advarsel til statsministeren.

– Det går en veldig tynn linje mellom politisk kritikk og å egge opp til vold. Vi kan ikke si at når kritikken kommer fra høyresiden er det oppvigleri, mens når den kommer fra venstresiden er det rettmessig bruk av ytringsfriheten, sa Netanyahu til medlemmer av hans Likud-parti søndag.

Han la til at han fordømmer alt oppvigleri til vold. Netanyahu hevder at han er målet for en langt mer alvorlig kampanje, og kalte nok en gang koalisjonen som prøver å erstatte ham en «farlig venstrevridd regjering».

Alliansen består av tre høyrepartier, to sentrumspartier, to venstrepartier og et arabisk konservativt islamistparti. Koalisjonsavtalen tilsier at Bennett fra nasjonalistpartiet Yamina skal være statsminister i to år, før sentrumspolitikeren Yair Lapid erstatter ham i 2023.

Bennett ber om avstemning onsdag

Senere søndag var Bennett på TV og oppfordret Netanyahu til å stanse det han kaller en voldelig kampanje mot høyreorienterte parlamentarikere i den nye koalisjonen.

Netanyahus støttespillere forsøker å lure over avhoppere fra Yamina-partiet som ikke finner det bekvemt å samarbeide med venstresiden og arabiske parlamentarikere. Blant annet er det holdt demonstrasjoner utenfor Yamina-parlamentarikeres hjem.

Bennett har bedt Knessets president Yariv Levin om å holde et tillitsvotum allerede onsdag, mens israelske medier mandag melder at det trolig skal holdes 14. juni. Et tillitsvotum, som gjør at regjeringen formelt godkjennes av Knesset, er det siste hinderet før regjeringen formelt kan begynne sitt virke.

– Vi vet at Netanyahu legger press på deg om å utsette avstemningen, slik at han kan finne avhoppere, men du må sette statens beste foran Netanyahus beste, sa Bennett.