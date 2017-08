Russisk myndigheter bekreftet at Trumps advokat kontaktet dem under fjorårets presidentvalg og ba om hjelp til et forretningsprosjekt i Russland. Her Russlands president Vladimir Putin. FOTO: Alexei Nikolsky / NTB scanpix

Kreml bekrefter Trump-kontakt

Russisk myndigheter bekreftet at Donald Trumps advokat kontaktet dem under fjorårets presidentvalg og ba om hjelp til et forretningsprosjekt i Russland.