Italienske redningsarbeidere har fått kontakt med to små brødre som er fanget i et sammenrast hus etter jordskjelvet på Ischia mandag kveld.

Brødrene på fire og sju år befinner seg under en seng, opplyste redningsmannskap tirsdag morgen.

– Vi hører stemmene deres, og vi snakker med dem for å berolige dem, sier Luca Cari, talsmann for redningskorpset til det italienske nyhetsbyrået Ansa.

Ved firetiden tirsdag morgen ble en sju måneder gammel baby reddet ut av det samme huset, skrikende, men i live. Barnas far ble gravd fram halvannen time tidligere. Den eneste som greide å ta seg ut av huset ved egen hjelp, var barnas gravide mor, som varslet myndighetene.

To mistet livet

Minst to personer er så langt bekreftet omkommet i jordskjelvet. En eldre kvinne mistet livet da hun ble truffet av en murblokk fra en kirke i landsbyen Casamicciola, melder avisen Corriere della Sera. En annen person er funnet død under en sammenrast bygning.

Ifølge Ansa er rundt 20 mennesker savnet etter jordskjelvet, som ble målt til 4,0. Skjelvet rammet hardest nord på øya.

Den vulkanske øya Ischia ligger rett utenfor Napoli, og jordskjelvet rammet idet øya er full av turister og på et tidspunkt da mange satt til bords for å spise middag, noe som vanligvis skjer sent på kvelden i Italia.

Blant dem som pleier å feriere på Ischia, er Tysklands statsminister Angela Merkel.

Hoteller evakuert

Bilder viser delvis sammenraste bygninger, og lokale innbyggere forteller om tilløp til panikk, kutt i strømforsyningen og evakuering av flere hoteller og deler av et sykehus.

– Det var virkelig kraftig og veldig skremmende, forteller en talskvinne for lokale myndigheter, Donatella Migliaccio.

Det er meldt om i alt 14 mindre etterskjelv.

Mange forsøker nå å komme seg vekk fra øya. Ifølge lokale medier er havnen i Ischia full av biler med folk som ønsket å komme seg tilbake til Napoli så fort som mulig.

Jordskjelvet inntraff få dager før årsdagen for jordskjelvet i Amatrice sentralt i Italia. Da mistet nesten 300 mennesker livet og skjelvet ble målt til en styrke på 6.