Sør-Korea har utført en missiløvelse som svar på Nord-Koreas kjernefysiske prøvesprengning søndag, melder nyhetsbyrået Yonhap.

Flere ballistiske missiler har truffet utpekte mål i Kinahavet, opplyser ledere i det sørkoreanske militæret til Yonhap. Sør-Koreas flyvåpen deltok også i øvelsen.

Avstanden til disse målene var den samme som til området der Nord-Korea tester sine atomvåpen.

- Forstår bare én ting

– Sør-Korea oppdager nå, slik jeg har fortalt dem, at deres snakk om forsoning med Nord-Korea ikke vil fungere. De forstår bare én ting, skrev USAs president Donald Trump på Twitter søndag.

Nord-Koreas kjernefysiske prøvesprengning har blitt fordømt verden over. FNs sikkerhetsråd vil mandag diskutere et svar på Nord-Koreas handlinger.

«Strengest mulig straff»

Søndag oppfordret den sørkoreanske presidenten Moon Jae-In til «strengest mulig straff» mot Nord-Korea, inkludert nye FN-sanksjoner.

– Moon har bedt om alle mulige diplomatiske tiltak, inkludert sanksjonsresolusjoner i FNs sikkerhetsråd som fullstendig isolerer Nord-Korea, siterer sikkerhetsrådgiver Chung Eui-Yong ham på etter et møte i det sørkoreanske sikkerhetsrådet.

– Sprengkraft som hydrogenbombe

Forsvarsforsker Halvor Kippe mener at selv om Nord-Korea mestrer å lage avanserte kjernevåpen, betyr det ikke at de klarer å lage lette nok hydrogenbomber.

Kippe, som er seniorforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), mener det er sannsynlig at det dreier seg om et slikt våpen.

– Ja, den foreløpig rapporterte skjelvstyrken er konsistent med en sprengkraft typisk forbundet med hydrogenbomber, eller termonukleære våpen som de kalles, skriver Kippe i en epost til NTB.

Mestrer mekanismene

Kippe mener søndagens prøvesprenging viser at nordkoreanerne mestrer mekanismene som inngår i de langt mer avanserte kjernevåpnene enn de som henter sin sprengkraft fra uran og plutoniumskjerner.

– Det viser derimot ikke at de klarer å lage termonukleære ladninger som er små og lette nok til å leveres med missiler. Det vil vi ikke få svar på ut fra jordskjelvmålinger, bemerker Kippe.

– Ikke nok uran og plutonium

– Hvor langt unna er Nord-Korea å lage en liten nok bombe til at den kan skytes ut med en rakett?

– De fleste andre kjernevåpenstater har lyktes i å gjøre sine våpen kompakte nok til å leveres med missiler etter bare noen få prøver. Nord-Korea har ikke våpenanvendelig uran og plutonium nok til å utføre talløse tester, så trolig har alle prøvene vært av relativt kompakte kjernefysiske ladninger, sier han.

Men FFI-forskeren legger til at det er vanskelig å si sikkert hvor langt nordkoreanerne har kommet på dette punktet.

– Selv om de selv har vist frem det de sier er en modell av ladningen de testet i januar 2016, sier han.

Kraftig jordskjelv

Den nordkoreanske kunngjøringen søndag kom kort tid etter at det ble meldt om et jordskjelv ved Nord-Koreas testområde for kjernefysiske våpen.

Kraften av jordskjelvet ble målt til en styrkegrad på mellom 5,7 og 6,3 av amerikanske og sørkoreanske geologer. Ifølge norske NORSAR tilsvarte eksplosjonen et skjelv på styrke 5,8.

Atomprøvesprengingen tilsvarer 120 kilotonn TNT og er den største som er registrert i landet så langt, opplyser det norske seismiske observatoriet. De to atombombene som ble sluppet over Hiroshima og Nagasaki i 1945, var på henholdsvis 15 og 20 kilotonn TNT.

Testen fant sted klokken 5.30 søndag morgen norsk tid.