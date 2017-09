Den kostbare privatflybruken til helseminister Tom Price førte til at han ble det første regjeringsmedlemmet i Trump-administrasjonen som må gå.

President Donald Trump, som gikk til valg på å gjøre kraftige kutt i offentlig pengebruk, har vært lite begeistret for at Price gjentatte ganger har leid privatfly for offisielle turer i stedet for billigere kommersielle flygninger.

På bakrommet har han gjort det kjent at statsråden var i ferd med å bli en belastning fordi han kastet skygger over skattereformen og satte kjepper i hjulene for Trumps kamp mot korrupsjon, uttaler flere kilder i presidentens administrasjon til nyhetsbyrået AP.

Helseministeren er den første statsråden som trekker seg fra Trumps turbulente regjering. Flere høytstående medlemmer av staben i Det hvite hus er tidligere skiftet ut. Trafikken gjennom utgangsdøren til Trump-administrasjon har vært høy siden han tiltrådte 20. januar.

Beklaget

Price har beklaget privatflybruken og opplyst at han vil betale tilbake 52.000 dollar, eller rundt 400.000 kroner. De totale reisekostnadene, inkludert sekretærens, foreligger foreløpig ikke, men anslås til å beløpe seg til flere hundre tusen dollar.

Til tross for beklagelsen har kritikken vedvart, og fredag kom altså meldingen om at han går av etter åtte måneder som helseminister.

Don Wright, som leder Office of Disease Prevention and Health Promotion i det amerikanske helsedepartementet, tar midlertidig over jobben som helseminister.

Gransker reiser

Presidenten kommenterte saken før avgangen ble kjent.

– Han er en veldig fin fyr. Jeg liker absolutt ikke hvordan dette oppfattes. Jeg er ikke fornøyd, så mye kan jeg si, sa Trump da han gikk om bord i et helikopter på vei til sin golfbane i New Jersey.

Saken har overskygget andre viktige saker for Trumps regjering. Andre regjeringsmedlemmers reisevaner er også satt under lupen, og Representantenes hus har iverksatt en granskning.

Blant dem som granskes er innenriksminister Ryan Zinke. Han har blant annet leid privatfly tre ganger, inkludert en tur til nær 100.000 kroner fra Las Vegas til sin hjemstat Montana i juni.

Fredag ​​avfeide han privatflybruken som «litt BS (bullshit) om reiser», men la til at skattebetalerne har rett til å vite hvilke reiseutgifter det offentlige har.

Helsereformen

Som helseminister ble Tom Price av flere ansett mer som en støttespiller i Republikanernes forsøk på å velte Obamacare. Det festet seg et inntrykk på Capitol Hill av at han reiste rundt med fly, blant annet til Europa og Afrika, mens politikerne fra hans eget parti kjempet for helsereformen i Washington.

Selv om mye av Trumps vrede over den feilslåtte helsepolitikken har vært rettet mot den republikanskstyrte Kongressen, har han også skyldt på Price for ikke å ha gjort en god nok jobb med å selge inn helseplanen.