Kraftig jordskjelv rystet Tokyo-området

Et kraftig jordskjelv rystet torsdag Tokyo-området. Minst 17 personer ble skadd, hvorav én alvorlig. Skjelvet førte også til stans i metro- og togtrafikken.

Vann flommer ut fra en kum etter jordskjelvet som rystet Tokyo torsdag.

NTB

Publisert Publisert I dag 16:08

Bygninger svaiet, og TV-kanalen NHK melder at et pendlertog sporet delvis av da nødbremsen ble utløst. Tre av passasjerene ble lettere skadd. Det er også meldt om småskader i forstaden Chiba, der jordskjelvet hadde sitt episenter, samt i Kanagawa.

Trafikken med høyhastighetstogene i Tokyo ble midlertidig stanset da skjelvet rammet klokka 22.41, lokal tid. Det er også meldt om enkelte strømbrudd.

Skjelvet hadde en styrke på rundt 6. Lokale kilder skriver på Twitter at rystelsene varte i en lang periode. Innbyggerne advares mot etterskjelv.

Japan ligger i et område der fire kontinentalplater møtes, og landet er svært jordskjelvutsatt. For ti år siden ble landet rammet av et skjelv med en styrke på 9. Rundt 18.400 personer mistet livet i naturkatastrofen.