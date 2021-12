Dansk forskning: Korona kan gi langvarige problemer med luktesans

Koronasmitte kan gi langvarige problemer med luktesansen for personer som har hatt et mildt sykdomsforløp, ifølge delresultater fra et dansk forskningsprosjekt.

Personer som har vært smittet med koronavirus, og som kun har hatt et mildt sykdomsforløp, risikerer langvarige problemer med luktesansen i ettertid.

NTB-Ritzau

Forskerne har foreløpig undersøkt 60 tidligere smittede som ikke har vært innlagt på sykehus. Av disse hadde to av ti langvarige problemer med luktesansen, det vil si tre måneder etter smitten.

Det opplyser Preben Homøe, professor i øre-, nese- og halssykdommer ved Sjællands Universitetshospital.

– Når vi spør folk, så er det en hel del som ikke har lagt merke til at de egentlig har hatt problemer med luktesansen. Men når vi tester dem, så er det problemer med nedsatt luktesans, endret luktesans eller til og med helt opphevet luktesans, sier han.