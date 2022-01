Stoltenberg etter møtet med Russland: – Vanskelige samtaler

Nato har tilbudt Russland nye samtaler, men Russland har så langt ikke takket ja, sier generalsekretær Jens Stoltenberg på en pressekonferanse onsdag.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg på en pressekonferanse etter møtet i Nato-Russland-rådet.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Pressekonferansen fulgte etter et møte i Nato-Russland-rådet, det første på to og et halvt år.

– Vi har tilbudt en plan for videre samtaler om en rekke temaer, deriblant utplassering av raketter i Europa, sa Stoltenberg.

Spørsmålet om russiske kort- og mellomdistanseraketter i Kaliningrad-enklaven og i det vestlige Russland var et av temaene der Nato håpet å kunne gjøre framskritt i møtet onsdag.

Kunne ikke takke ja

Også temaer som militære kommunikasjonskanaler for å unngå farlige ulykker og gjenåpning av Natos kontor i Moskva og Russlands Nato-kontor i Brussel skal være aktuelle å ta opp i slike samtaler.

Samtidig gjorde Stoltenberg det klart at selv om russerne ikke var i posisjon til å takke ja til nye samtaler med en gang, avviste de heller ikke tilbudet. Representantene fortalte at de trengte tid for å komme med et svar.

– Jeg håper Russlands svar vil være positivt.

Stoltenberg understreker at det fortsatt er en reell fare for væpnet konflikt i Europa.

– Det er grunnen til at disse møtene er så viktige, sier han.

Russland la fram sine forslag på nytt

I møtet skal Nato ha gjort det svært klart at de ikke rokker ved sitt mest sentrale prinsipp i konflikten.

– Det er bare Ukraina og 30 allierte som kan bestemme når Ukraina er klar for å bli en alliert. Ingen andre, sier Stoltenberg, som advarte i lange trekk om faren ved gjenetablering av innflytelsessfærer i Europa.

Russland skal ha lagt fram og argumentert for forslagene som tidligere er blitt sendt til USA og Nato. Flere av disse forslagene har Nato gjort det klart at de ikke vil akseptere. Samtidig finnes det noen andre ting det går an å forhandle om, ifølge Stoltenberg.

– Det er mulig å bli enige om verifiserbar, gjensidig våpenkontroll. Det sa vi også veldig klart.