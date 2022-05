Libanon-valg trues av boikott

Midt i landets verste finanskrise noensinne går Libanon til valg på søndag. For første gang på flere tiår mangler landets sunnimuslimer en klar politisk leder.

Plakater av Saad Hariri med teksten «boikott valget» i Libanons hovedstad Beirut.

Tidligere i år valgte nemlig tidligere statsminister Saad Hariri å trekke seg fra politikken.

I libanesisk politikk er det sedvane at statsministeren er sunnimuslim, og også andre poster og mandater i parlamentet fordeles langs religiøse skillelinjer. Nå mangler sunnimuslimene en tydelig leder og kandidat til vervet.

Hariris parti, Framtidsbevegelsen, har også varslet en boikott av valget, noe eksperter mener kan styrke deres politiske rivaler, deriblant iranskstøttede Hizbollah som primært appellerer til sjiamuslimer.

Libanon er midt i en enorm økonomisk krise. I april ble det varslet at staten ikke har råd til å betale for strøm til valglokalene. Mange steder er strømmen borte i 22 timer i døgnet. Verdensbanken anslår at 82 prosent av befolkningen lever i fattigdom.

Valgmedarbeidere venter på stemmeurner i Beirut.

Splittelse i sunnileiren

– Tradisjonelle sunniledere, deriblant tidligere statsministre, mobiliserer nå for å forhindre at Hizbollah drar fordel av det politiske vakuumet, sier professor Karim Bitar ved St. Josef-universitetet i Libanon.

Framtidsbevegelsen er Libanons største sunniledede parti og sitter i øyeblikket på 18 av 128 mandater i parlamentet. Beslutningen om å boikotte valget har skapt intern splittelse i partiet. Parlamentsmedlemmet Mustafa Alloush har valgt å melde seg ut slik at han kan utfordre Hizbollah. Han oppfordrer til en felles front for å bekjempe dem.

– Når vi trekker oss unna gir vi våre motstandere en mulighet, sier han.

Hariri ble plutselig kastet inn i sentrum av libanesisk politikk etter at faren Rafik Hariri ble drept i et attentat i 2005. Også Rafik Hariri hadde vært statsminister. I ettertid spilte Saad Hariri en stor rolle i de store demonstrasjonene som gjorde slutt på Syrias 30 år lange militære tilstedeværelse i Libanon.

Forsøkte å forsone

Han var leder for den provestlige 14. mars-alliansen som vant parlamentsvalget i 2009, men gikk i oppløsning kort tid etterpå. Ved siste valg i 2018 mistet Hariris allianse en tredel av mandatene sine.

Mange i Libanon mener hans forsonende linje overfor Hizbollah har bidratt til Hariris minkende popularitet. Det har blant annet opprørt allierte som Saudi-Arabia.

– Det er ingen tvil om at jeg måtte gjøre kompromisser for å unngå borgerkrig, sa han i januar.

I november 2017 valgte Hariri å gå av som statsminister mens han var i Saudi-Arabias hovedstad Riyadh. Det førte til anklager om at saudiene holdt ham som fange. Frankrikes president Emmanuel Macron måtte blande seg inn for å sikre at Hariri kom seg trygt hjem, hvorpå han ombestemte seg og ble sittende.

Hizbollah-tilhengere på valgmøte i Beirut.

Flere ledere fraråder boikott

Hariri-familien har vært i sentrum for Libanons politiske liv siden en 15 år lang borgerkrig tok slutt i 1990, og har vært med i de fleste valg. Denne gangen mangler ikke bare Hariri, men også andre sunniledere som eksstatsministrene Fouad Siniora og Tammam Salam. Flere har oppfordret til boikott av valget.

Det fraråder imidlertid både sunnimuslimenes religiøse ledelse i Dar al-Fatwa og den sittende statsministeren Najib Mikati.

Professor Bitar ser på sin side at flere sunnimuslimske allianser danner seg, og sier ulike aktører prøver å fylle tomrommet mens de venter på saudiarabisk innflytelse og Saad Hariri melder seg på i libanesisk politikk igjen.

Innbyggere trosser oppfordringen

I en av Framtidsbevegelsens høyborger, Tarik el-Jdideh i Beirut, henger det digre plakater langs veiene med bilde av Hariri og oppfordringer om å boikotte valget. Ikke alle er overbevist.

– Vi skal stemme fordi vi aksepterer ikke at andre partier utnytter situasjonen, sier en 60 år gammel mann som kaller seg Ahmad.

– Splittelsen i sunnileiren er i Hizbollahs interesse. De er de eneste som tjener på dette, sier Anwar Ali Beyrouti.