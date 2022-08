CIA avviser Israels påståtte terrorbeviser

CIA avviser i en hemmeligstemplet rapport Israels terroranklager mot seks palestinske organisasjoner. Norge tar denne uken saken opp i FNs sikkerhetsråd.

Den palestinske menneskerettsorganisasjonen Al-Haq er satt på Israels terrorliste og fikk lokalene sine stengt i forrige uke. Israels sikkerhetstjeneste Shin Bet har innkalt lederen Shawan Jabarin (bildet) til avhør, noe han nekter.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Israel hevder at de palestinske organisasjonene, blant dem de to norskstøttede menneskerettsorganisasjonene Al-Haq og Addameer, kontrolleres av Folkefronten for Palestinas frigjøring (PFLP).

I forrige uke stormet israelske soldater kontorene deres i Ramallah på den okkuperte Vestbredden, boltet igjen dørene og truet med å fengsle de ansatte dersom de ikke legger ned arbeidet.

Både FN, USA og europeiske land som Norge har protestert mot terrorstemplingen og etterlyser beviser, noe Israel på sin side hevder å ha lagt frem.

Ikke skyldige

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) avviste dette overfor NTB i midten av juli.

– Det materialet vi har mottatt fra Israel, er etter vårt syn ikke tilstrekkelig til å begrunne terrorlistingen av de seks organisasjonene, slo hun fast.

Den amerikanske etterretningsorganisasjonen CIA trekker samme konklusjon etter å ha gått gjennom Israels påståtte beviser, skriver The Guardian, som har snakket med flere kilder med kjennskap til rapporten.

CIA-rapporten «sier at disse gruppene ikke er skyldige i noe som helst», sier en av avisens kilder.

Dette bekreftes av en annen kilde, som understreker at CIA-rapporten er hemmeligstemplet.

USA-kritikk

Biden-administrasjonen har ikke offentlig kritisert terrorstemplingen eller aksjonen mot de palestinske organisasjonene, men har gjort det klart at USA ikke kommer til å gjøre det samme.

– Vi kommer ikke til å følge etter, og vi kommer ikke til å endre vår tilnærming til disse organisasjonene, sier det amerikanske utenriksdepartementets talsmann Ned Price til The Guardian.

Omar Shakir, som leder Human Rights Watchs virksomhet i de palestinske områdene, er kritisk.

– USA har altfor lenge lukket øynene, og i noen tilfeller også gitt grønt lys til den israelske regjeringens overgrep, sier han.

Sikkerhetsrådet

Norge har protestert overfor Israel og vil ta de israelske soldatenes aksjon mot palestinske menneskerettsorganisasjoner opp i Sikkerhetsrådet torsdag, sier Huitfeldt til NTB.

– Sammen med 16 andre europeiske land og EU uttrykte Norge i går vår dype bekymring til israelske myndigheter om rassiaene og stengningene av palestinske sivilsamfunnsorganisasjoner, sier hun.

– Vi er nå i kontakt med FN, andre land og sivilsamfunnsaktører for å vurdere konsekvenser av hendelsen og videre håndtering i saken. Vi vil ta saken opp i det månedlige møtet om den israelsk-palestinske konflikten i Sikkerhetsrådet 25. august, sier Huitfeldt.