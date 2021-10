Tusenvis fyller Khartoums gater i protest mot kuppet i Sudan

Sudans øverste general har avsatt regjeringen og erklært unntakstilstand. Som svar strømmer tusenvis av mennesker ut i gatene i Khartoum i protest mot kuppet.

Mennesker har samlet seg i Khartoum for å protestere mot militærets maktovertakelse.

Bilder og filmsnutter fra Sudans hovedstad viser mennesker som sperrer gater, setter fyr på bildekk og synger slagord mot militæret.

Sikkerhetsstyrker har skutt tåregass for å spre dem, og det er også blitt meldt at det er skutt med skarpt for å slå ned protestene.

Minst tolv demonstranter er skadet, melder en prodemokratisk legekomité mandag.

Protestene har brutt ut etter at militæret natt til mandag stormet boligen til statsminister Abdalla Hamdok og førte ham til ukjent sted. Årsaken skal ha vært at han nektet å sende ut en melding om at han støttet kuppet.

Statsministerens kontor melder på Facebook at både Hamdok og konen hans er arrestert i det som blir beskrevet som «et totalt kupp».

Unntakstilstand

Noen timer etter at statsministeren var tatt til fange, holdt landets øverste general, Abdel Fattah al-Burhan, en TV-sendt tale der han erklærte unntakstilstand.

Burhan har vært leder for overgangsrådet, også kalt suverenitetsrådet, som ble etablert i 2019. Nå oppløser han både overgangsrådet og regjeringen.

Han lover i stedet å etablere det han kaller en «kompetent» og «teknokratisk» regjering som skal styre landet frem mot demokratiske valg.

I talen bedyret han at Sudan skal følge «internasjonale avtaler».

Maktovertakelsen kommer bare en måned før Burhan etter planen skulle overlatt ledelsen av overgangsrådet til en sivil politiker, i tråd med maktdelingsavtalen fra 2019.

Statsminister Abdalla Hamdok er satt i husarrest av militæret. Flere andre regjeringsmedlemmer og prodemokratiske politikere er også pågrepet.

Tilbakeslag

Et militærkupp innebærer en stort tilbakeslag for Sudan.

Gleden var stor da landets autoritære leder i nesten 30 år, Omar al-Bashir, ble styrtet fra makten etter masseprotester i 2019, noe som etter hvert ledet frem til et overgangsstyre der militæret og sivile ledere delte på makten. Målet har vært å føre landet frem til demokratiske valg i 2023.

Men den siste tiden har de interne splittelsene i overgangsstyret blitt stadig tydeligere.

Prodemokratiske krefter, blant dem statsministerens kontor og fagorganisasjonen SPA, oppfordret mandag til demonstrasjoner mot kuppet, og titusener av mennesker samlet seg i gatene.

– Vi oppfordrer massene til å innta gatene, blokkere veiene med barrikader, til ikke å samarbeide med kuppmakerne og bruke sivil ulydighet til å konfrontere dem, lyder oppfordringen ifølge Reuters.

Sudans statsminister Abdalla Hamdok er brakt til ukjent sted etter at boligen hans ble stormet natt til mandag. Her holder han en tale til FNs hovedforsamling i september.

Alle fly innstilt

Og mange fulgte oppfordringen.

«Folket er sterkere, sterkere» og «tilbaketrekking er intet alternativ», ropte de mange demonstrantene som samlet seg i hovedstaden.

Også landets kommunistparti har bedt folk protestere og oppfordrer til storstreik og sivil ulydighet.

Både nettet og telefonforbindelsene i Sudan var mandag morgen nede, flyplassen i Khartoum var stengt, og alle internasjonale flyginger innstilt, melder en rekke medier.

Meldingene om kuppet i Sudan har ført til dyp internasjonal bekymring. Både USA, EU, FN, Den arabiske liga og Den afrikanske union (AU) ber om at tidligere avtaler blir opprettholdt.

EU ber spesielt om at sivile ledere blir løslatt raskt.

Norge reagerer også sterkt.

– Urovekkende meldinger i dag om et kupp mot Hamdoks regjering, et uakseptabelt forsøk på å hindre overgangen til demokrati. Norge står sammen med folket i Sudan og deres streben etter frihet, fred og rettferdighet, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) i en melding lagt ut på Twitter.

Sudans hovedstad Khartoum, der militære styrker skal ha pågrepet en rekke sivile regjeringsmedlemmer mandag.

AU-leder forferdet

AUs leder Moussa Faki Mahamat ber i en Twitter-melding om at dialogen gjenopptas umiddelbart mellom militæret og sivile ledere. Han sier han er forferdet over utviklingen i Sudan, og ber også om at alle politiske ledere blir løslatt.

AU suspenderte Sudan i juni 2019 etter at over 100 demonstranter ble drept da militæret stormet en protestleir i Khartoum. Tre måneder senere, da statsminister Abdalla Hamdok ble innsatt, ble landet tatt inn i varmen igjen.

Også Kina oppfordrer til dialog mellom partene i Sudan, for slik å sikre «fred og stabilitet». Landets utenriksdepartement sier at Kina følger situasjonen nøye og vil iverksette nødvendige tiltak for å sikre kinesiske institusjoner og personell i Sudan.

General Abdel-Fattah Burhan, leder av Sudans overgangsråd, har avsatt regjeringen og innført unntakstilstand. Det skjer en måned før han skulle overlatt lederrollen sin til en sivil representant.

Avverget kupp

I slutten av september hevdet regjeringen at den hadde avverget et militærkupp. Statsministeren sa da at det var offiserer og sivile med forbindelser til landets tidligere regime som sto bak kuppforsøket.

Noen dager senere demonstrerte tusenvis med krav om ny sivil overgangsregjering. De anklaget militære ledere for å forsinke den demokratiske prosessen.

Militærets støttespillere består av konservative islamister som er skeptiske til de politiske endringene som er ment å føre frem til et demokratisk valg i 2023.