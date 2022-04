Valgprognose i Frankrike: Macron vinner presidentvalget

Emmanuel Macron ser ut til å vinne det franske presidentvalget med 58,2 prosent mot utfordrer Marine Le Pens 41,8 prosent på den første valgprognosen.

Frankrikes president Emmanuel Macron får trolig en periode til i sjefsstolen.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Macron ligger nok en gang an til å vinne over høyrenasjonalisten Marine Le Pen når Frankrike velger sin neste president, slik han også gjorde i 2017.

Den franske presidenten har ledet klart på meningsmålingene foran andre valgomgang. I første valgomgang fikk Macron 27,8 prosent av stemmene, mens Le Pen fikk en oppslutning på 23,1 prosent.

Det har likevel vært knyttet spenning til om Macron ville klare å få et flertall av stemmene til de mer venstreorienterte velgerne, slik han gjorde for fem år siden.

Macron har kommet med en rekke løfter til franske velgere i år, blant annet full sysselsetting og reform av pensjonssystemet. Under valgkampen ble han kraftig kritisert for å engasjere seg for sent og skape for lite entusiasme.

I en alder av 39 år ble Macron i 2017 valgt som Frankrikes president for partiet han selv grunnla året før, kalt La République en Marche! – på norsk Republikken framover!

Den gang vant Macron over Le Pen med 66,1 prosent av stemmene, mot Le Pens 33 prosent.