Macron med uventet sterk seier – Le Pen erkjenner å ha tapt det franske presidentvalget

Emmanuel Macron er den første franske presidenten på 20 år som har blitt gjenvalgt. Foreløpige resultater gir ham 58,2 prosent av stemmene.

Utfordrer Marine Le Pen fikk 41,8 prosents oppslutning.

Den sittende presidenten har ledet klart på meningsmålingene foran andre valgomgang, men gapet mellom de to kandidatene er større enn det som ble spådd på noen av målingene i forkant, skriver The Guardian.

I første valgomgang fikk Macron 27,8 prosent av stemmene, mens Le Pen fikk en oppslutning på 23,1 prosent.

Det har likevel vært knyttet spenning til om Macron ville klare å få et flertall av stemmene til de mer venstreorienterte velgerne, slik han gjorde for fem år siden.

Erkjente tapet

I en TV-sendt tale søndag kveld erkjente Le Pen nederlaget.

– Med mer enn 40 prosent av stemmene representerer det en strålende seier i seg selv. Millioner av våre landsmenn har stemt på Nasjonal samling, sa hun til sine støttespillere og tilhengere.

Le Pen sa at hun gjerne skulle sett at resultatet var annerledes, men at hun nå er mer målbevisst enn noen gang.

– Ideene som vi representerer, har nådd nye høyer. I dette nederlaget klarer jeg ikke annet enn å føle på et håp, sa hun, og la til at hun nå erklærer kampen om den franske nasjonalforsamlingen for åpnet. Valget om plassene der avholdes i to omganger 12. og 19. juni.

Selv om Le Pen har tapt valget, er det likevel det beste resultatet Nasjonal samling har oppnådd i et presidentvalg. Forrige gang hun stilte til valg i 2017, fikk hun 33 prosent av stemmene.

Macron hadde ved 21-tiden ennå ikke uttalt seg om resultatet.

Mélenchon: Gode nyheter

Venstreside-politikeren Jean-Luc Mélenchon, som ble nummer tre i første valgrunde, kaller det godt nytt at Marine Le Pen tapte andre runde.

– Le Pen har blitt slått. Frankrike har åpenbart nektet å legge sin fremtid i hennes hender, og dette er veldig gode nyheter for vårt folks enhet, sier Mélenchon i en TV-sendt tale søndag kveld.

I første runde av presidentvalget fikk Mélenchon 22 prosents oppslutning, men det var ikke nok til å gå videre. Hans misfornøyde velgere har av flere eksperter blitt sett på som nøkkelen til å sikre Macron en ny seier.

Lav valgdeltakelse

Samtidig anslår franske medier at 28,2 prosent av velgerne valgte å sitte hjemme på valgdagen. Det vil i så fall være det høyeste tallet hjemmesittere siden 1969.

Tallet er basert på målinger fra tre ulike meningsmålingsinstitutter i Frankrike, gjengitt av flere franske medier søndag.

I første runde av presidentvalget 10. april var andelen hjemmesittere på 26,3 prosent.

Gratulasjoner

EU-president president Charles Michel og EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen er blant de mange som gratulerer Macron med gjenvalget.

– I disse urolige tider trenger vi et sterkt Europa og et Frankrike som er fullt forpliktet til en mer suveren og strategisk europeisk union, tvitret Michel da det foreløpige valgresultatet ble klart søndag kveld.

– Vi kan regne med Frankrike i fem år til. Jeg er glad for å kunne fortsette vårt utmerkede samarbeid, tvitrer von der Leyen.

Også Norges statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har gratulert sin franske kollega.

– Frankrike valgte det liberale demokratiet fremfor ytre høyre. Viktige oppgaver venter; samle franskmenn og ta nye modige valg for klima. Tettere samarbeid i Europa og samling mot autoritære krefter og krig. Og nye muligheter mellom Norge og Frankrike, skriver Støre på Twitter.

Løfter

Macron har kommet med en rekke løfter til franske velgere i år, blant annet full sysselsetting og reform av pensjonssystemet. Under valgkampen ble han kraftig kritisert for å engasjere seg for sent og skape for lite entusiasme.

I en alder av 39 år ble Macron i 2017 valgt som Frankrikes president for partiet han selv grunnla året før, kalt La République en Marche! – på norsk Republikken fremover!

Den gang vant Macron over Le Pen med 66,1 prosent av stemmene, mot Le Pens 33 prosent.