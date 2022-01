Stoltenberg: – Natos dør åpen for Ukraina

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg sier at alliansen aldri vil kompromisse når det gjelder å holde dørene åpne for nye medlemsland.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg.

– Vi vil hjelpe Ukraina fram mot et Nato-medlemskap, sier Stoltenberg på en pressekonferanse mandag, ifølge Reuters.

Han holdt pressekonferansen sammen med Ukrainas visestatsminister Olga Stefanisjyna.

Stoltenberg advarte Russland mot at landet vil måtte betale en høy pris hvis det angriper Ukraina, og sa også at Nato støtter Ukrainas rett til å forsvare seg selv.

– Vi må også sende et svært klart budskap til Russland om at vi står samlet, og at det vil ha store kostnader, økonomisk og politiske kostnader, for Russland hvis de nok en gang velger å bruke militærmakt mot Ukraina, sa Stoltenberg.

Samtidig mener han det er positivt at Russland og Nato-landene skal møtes i Brussel onsdag.

– Vi vil fokusere på europeiske sikkerhetsspørsmål, åpenhet når det gjelder militær aktivitet, risikoreduksjon og våpenkontroll, sa Stoltenberg.

Pressekonferansen ble holdt samtidig som diplomater fra USA og Russland diskuterer Ukraina-konflikten i Genève.