Presset øker mot Joe Biden etter overgrepsanklage

Demokratenes presidentkandidat Joe Biden er anklaget for et seksuelt overgrep mot en tidligere ansatt på 90-tallet. Han har så langt ikke kommentert anklagen.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Presset øker mot Demokratenes presidentkandidat Joe Biden, som ventes å svare på anklager om et seksuelt overgrep mot en tidligere ansatt. Foto: Matt Rourke / AP / NTB scanpix

NTB

Tara Reade, en tidligere ansatt ved Senatet mens Biden var senator for Delaware på 90-tallet, sier Biden forgrep seg på henne i kjelleren i Capitol Hill i august 1993.

Anklagene ble rapportert av flere medier tidlig i april, men forsvant fra medienes søkelys etter en stund. Presset øker igjen denne uken etter at to personer sto fram og sa at Reade tidligere har fortalt dem deler av anklagen.

Republikanerne har over tid angrepet Biden, mens demokrater står i en spagat mellom å støtte sin presidentkandidat og å tro på kvinnens anklager.

Bidens stillhet

Så langt har ikke Biden kommentert saken selv, men han har avvist anklagen via talspersoner.

De siste ukene har han deltatt i færre intervjuer og pressekonferanser enn vanlig blant annet som følge av koronakrisen. Han har ikke stilt opp for et bredt pressekorps siden 2. april. I de intervjuene han har gjort, som har vært under kontrollerte former, har han ikke blitt spurt om anklagene.

Demokrater tar nå til orde for at han må svare på anklagene på en mer overbevisende måte.

– Kampanjen har kommet med uttalelser, men han har ikke sagt noe med egen stemme, sier Donna Brazile, som er tidligere styreleder i Demokratenes nasjonalkomité.

– Det hjelper ikke. Det er bare ødeleggende, ikke bare for personen som har stått fram, men det er også ødeleggende for kandidaten.

Anklager

Reade fortalte sin historie for første gang offentlig i en podkast med Katie Halper i slutten av mars før hun senere ble intervjuet av flere andre medier.

Anklagene går ut på at Biden uten foranledning skal ha presset den da 29 år gamle kvinnen opp mot veggen, ført hånden opp under skjørtet hennes og penetrert henne med fingrene mens han kysset henne.

Mediene The New York Times, The Washington Post og nyhetsbyrået AP har alle undersøkt anklager mot Biden og har ikke funnet andre anklager eller et mønster av seksuelle overgrep. Det gjør at flere demokrater har sagt at anklagen fra Reade ikke er troverdig.

Vil brukes av Trump

Claire Sandberg, som har vært med på å organisere Bernie Sanders' valgkamp, tar derimot til orde for at Biden bør trekke seg.

– Jeg tror ikke det kunne stått mer på spill for å slå Donald Trump, men samtidig tror jeg vi må ha en konsistent standard for hvordan vi behandler anklager om seksuelle overgrep, og også tenke klart om hvordan Donald Trump vil bruke disse anklagene i valgkampanjen, sier Sandberg.

Trump har selv blitt anklaget for seksuelle overgrep og seksuell trakassering av et tosifret antall kvinner. Under valgkampen i 2016 måtte han svare for blant annet å ha skrytt av at han kunne bruke sin kjendisstatus til å forgripe seg på kvinner.

Den sittende presidenten har så langt ikke nevnt anklagene mot Biden selv, men hans sønn Donald Trump Jr. og valgkampleder Brad Parscale er blant pådriverne på republikanernes side.

Dobbeltmoralsk

Årets valg er det første etter metoo-kampanjen, som startet høsten 2017. Demokratene har vært opptatt av å støtte kvinner som har stått fram med sine historier om seksuelle overgrep og trakassering.

Republikanere angriper nå Demokratene for å være dobbeltmoralske og viser blant annet til utspørringen av Brett Kavanaugh, som den gang var kandidat til høyesterettsdommer. Han måtte også svare for anklager om et seksuelt overgrep langt tilbake i tid.

– Venstresiden og deres allierte i mediene har én standard for republikanere og en annen for demokrater som Joe Biden. Dobbeltmoralen er avskyelig, sier Steve Guest, en talsperson for den republikanske nasjonalkomiteen (RNC).

Biden var tidligere visepresident under Barack Obama i åtte år og var også senator fra delstaten Delaware i perioden 1973 og 2009. Før han stilte som presidentkandidat, ble han anklaget av flere kvinner for upassende fysisk kontakt, noe han har beklaget.