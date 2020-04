Spania slapp ut barna for første gang på seks uker

Barn hylte av glede i spanske gater da de fikk lov til å forlate hjemmet før første gang på seks uker. En rekke land lader nå opp til en delvis gjenåpning.

Familier kunne nyte solen sammen i Barcelonas gater for første gang på 44 dager søndag. Foto: Emilio Morenatti, AP / NTB scanpix

NTB-AP-AFP

Verden over venter folk spent på å få vite når og hvordan myndighetene vil oppheve koronatiltakene som har fått mer enn halvparten av verdens befolkning til å holde seg hjemme i ukevis.

– Dette er vidunderlig! Jeg kan ikke tro at det har gått seks uker, sier Susana Sabaté, som er mor til tvillinggutter på tre år i Barcelona.

Barnerop og skranglingen fra små sykler på asfalten ga søndag spanjolene den første forsmaken på en gradvis gjenåpning av samfunnet. I 44 dager har de små vært utestengt fra det offentlige rom.

Mørketall

Også Italia og Frankrike innførte tilnærmet portforbud i mars. De tre hardest rammede landene i Europa har siden hatt fremgang i kampen mot smittespredningen.

Gradvis, men forsiktig, skal borgerne derfor få friheten tilbake.

Antallet bekreftede dødsfall i verden passerte i helgen 200.000, mens nærmere 3 millioner har fått påvist smitte. Påviste smittetilfeller er rundt 80.000 pr. dag, og de daglige dødstallene i flere vestlige land er fallende. Men mange steder frykter man en ny smittebølge hvis tiltakene oppheves for tidlig.

Store mørketall påregnes grunnet mangel på testing og utfordringer knyttet til å registrere de døde. Enkelte land mistenkes dessuten for å skjule omfanget.

Brødrene Pau (4), Jan (7) og Leo (9) sitter ved den stengte stranden i Barcelona søndag. De får fra søndag være ute i maks én time daglig i følge med en forelder, og ikke lenger enn en kilometer hjemmefra. Foto: Emilio Morenatti, AP / NTB scanpix

Bare én leke

Spania har registrert over 23.000 koronarelaterte dødsfall og har over 200.000 påviste smittetilfeller, nest høyest i verden etter USA.

Da barn under 14 år ble sluppet ut søndag, var det på flere betingelser: De må ha med en foresatt og kan være ute i maks en time og ikke lenger enn en kilometer hjemmefra. De får bare ha med seg én leke og har ikke lov til å leke med andre barn.

– Guttene mine er veldig aktive. I dag da de så ytterdøren og vi ga dem sparkesyklene, ble de veldig oppspilt, sier Sabaté, som har små munnbind på tvillingene.

Fra 2. mai får voksne spanjoler som hittil bare har fått forlate hjemmet for å gjøre nødvendige ærend, også lov til å gå en kort tur eller trimme.

Familier på tur i Barcelona søndag. Barn under 14 år får nå lov til å gå en tur i følge med foresatte i opptil en time og ikke lenger enn en kilometer fra hjemmet. Foto: Emilio Morenatti / AP / NTB scanpix

Stengte skoler til september

I Frankrike har regjeringen lovet en nasjonal plan for gjenåpning tirsdag, etter flere uker der eksperter har veid hensynene til eurosonens nest største økonomi opp mot faren for en ny smittebølge. Fra før er det klart at portforbudet gradvis skal oppheves fra 11. mai, og franskmenn venter nå spent på detaljene.

I Italia sa statsminister Giuseppe Conte søndag at mange bedrifter, blant annet i industrien og byggebransjen, vil kunne åpne igjen 4. mai.

Skolene vil være stengt helt frem til september, men de neste dagene ventes regjeringen å si mer om hvordan andre restriksjoner skal heves.

Johnson tilbake på jobb

Flere land har kommet lenger i gjenåpningen. Tyskland lot butikker med ikke-nødvendige varer åpne dørene forrige uke, mens Danmark har åpnet skolene for de minste. I Belgia skal skoler og bedrifter gjenåpnes fra midten av mai.

Storbritannia, som er blitt det femte landet i verden med over 20.000 registrerte koronadødsfall, innførte smitteverntiltak i mars.

Når statsminister Boris Johnson mandag vender tilbake på jobb, håper mange å få vite når og hvordan restriksjonene skal oppheves. Johnson har vært sykmeldt siden han ble skrevet ut fra sykehus der han fikk intensivbehandling for covid-19.

Bowling i Georgia

USA har med over 54.000 bekreftede dødsfall og over 950.000 påviste smittetilfeller de høyeste koronatallene i verden.

New York er hardest rammet og beholder alle smitteverntiltak frem til 15. mai, men delstaten Georgia trosser ekspertenes råd og har gjenåpnet tusenvis av bedrifter – fra frisører til bowlinghaller.

Hawaii har gitt folk beskjed om å holde seg hjemme ut mai.

– Takket være våre borgere flater vi ut kurven, redder liv og unngår at viruset blusser opp igjen ved ikke å gjenåpne for tidlig, sier guvernør David Ige.