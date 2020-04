Tre ulike koronastrategier: Norge valgte riktig, mener forskere fra USA og Kina

Norge er ett av få land som balanserer sykdomshåndtering og økonomi på en god måte, ifølge studien. Andre land har en strategi som er «verre enn ikke å gjøre noe».

Forskjellige land har håndtert koronakrisen ulikt. Norges strategi får ros. Foto: NTB Scanpix

Anders Veberg

Et forskningssamarbeid mellom USA og Kina, som blant annet involverer forskere fra Peking University og anerkjente Harvard University, har undersøkt flere lands strategi i koronakrisen, skriver Afteposten.

Knallharde strategier som kveler smittespredningen raskt, koster for mye. Kina trekkes frem som et eksempel der smittevernet koster mer enn det smaker, ifølge studien som er omtalt hos South China Morning Post.

Studien er ikke fagfellevurdert, og er publisert hos Arxiv.org, et arkiv der vitenskapelige artikler publiseres før de går i trykken.

De er tydelige på én ting: Med unntak av en kort periode helt i starten av utbruddet, er det umulig både å stanse spredningen effektivt og samtidig være kostnadseffektive. Derfor er smittehåndteringen en vanskelig balansegang, skriver forskerne.

De definerer tre tydelige strategier:

1) «Kontroll-strategien»

2) «Utsette-strategien»

3)«Eliminerings-strategien»

1) «Kontroll-strategien»: Norge får ros

Forskerne anbefaler «kontroll-strategien» og viser til noen få land: Sør-Korea, Singapore, Norge, New Zealand og noen til.

Det som kjennetegner disse landene er at reproduksjonsraten ligger under 1, men ikke lavt nok til at epidemien er på vei til å elimineres.

Reproduksjonsraten forteller hvor mange én person med viruset smitter i gjennomsnitt. Dersom det tallet er under én, betyr det at epidemien er på vikende front. I Norge er R på 0,7 nå, ifølge den siste rapporten fra FHI.

I «kontroll-landene» ivaretas økonomien bedre, og Singapore i februar trekkes frem som det beste eksempelet. Smitten kom til Singapore i januar, og tiltakene i februar var såpass milde at det bare førte til et minimalt tap i økonomien på opptil 4 prosent. Samtidig økte ikke tallet på smittede mye i februar.

Land med denne strategien kjennetegnes av et robust helsesystem. Likevel fører denne strategien til en vanskelig balanse på lengre sikt, og den er sårbar for et brått utbrudd. Det kan ha skjedd i Singapore i april, påpeker forskerne.

Da begynte tallet på smittede å stige raskere i landet. Men så langt er det bare 12 bekreftede dødsfall som følge av koronaviruset i landet med 5,6 millioner innbyggere.

I denne gruppen trekkes også Russland frem, men der er pandemien også i ferd med å feste grepet.

2) «Utsettelse-strategien»: Frarådes av forskerne

Forskerne konkluderer ikke om hvilket scenario som er best, men er ganske enige om hva som er verst: Å bare «flate ut kurven» og håpe på at utbruddet kan utsettes gjennom det forskerne kaller «middelmådig epidemikontroll og tiltak for sosial avstand».

I dette scenarioet rammes økonomien kraftig samtidig som smitten bare blir redusert noe, og forskerne anbefaler på det sterkeste å endre strategi.

South China Morning Post trekker frem land som Spania, Italia, Frankrike, USA og Storbritannia her: Land der økonomien rammes hardt samtidig som tallet på smittede og døde stiger.

Spania og Italia er blant landene som er hardest rammet av viruset. Begge landene har vært fullstendig stengt over lengre tid. Det har også Frankrike, og ferske offisielle tall viser at det har ført til 35 prosent mindre økonomisk aktivitet.

Frankrike er hardt rammet av koronaviruset, og økonomien får svi mens hele landet er stengt. Her leverer to frivillige, Kante og Akim, hjelp til franskmenn som trenger det i Argentuil nær Paris. Foto: Charles Platiau / Reuters

3) «Eliminering-strategien»: For høy kostnad

I andre land, som forskerteamet kaller «elimineringsgruppen», ligger R på godt under 0,5. Det betyr at epidemien kan dempes relativt raskt. Det er bare noen få land i denne gruppen. Forskerteamet trekker frem Kina og spesielt Wuhan, der utbruddet startet, som et eksempel.

Kinas tiltak med å stenge skoler, arbeidsplasser, offentlig transport og så videre, hadde en voldsom påvirkning på økonomien, som ble redusert med mellom 40 og 90 prosent.

– Selv om det alltid er beundringsverdig å verdsette menneskeliv, er langvarig økonomisk innstramming også skadelig for samfunnet, spesielt for svakere grupper, heter det i rapporten.

Kinas tiltak med å stenge skoler, arbeidsplasser, offentlig transport og så videre, hadde en voldsom påvirkning på økonomien. Det kan ha kostet mer enn det smakte, ifølge et forskerteam fra Kina og USA. Foto: Sam McNeil / AP

Dersom målet faktisk er å bli kvitt all smitte i landet, er kostnaden for høy, mener forskerne. Derfor anbefaler de å endre strategien til «kontroll-strategien».

Likevel anbefaler forskerne å holde på reiserestriksjonene i disse landene. Deres simuleringer viser at det er det mest effektive grepet når smitten er noe redusert.

Professor er kritisk til forskernes arbeid

Dette er ikke en bekreftelse på at alt Norge gjør er riktig. Dette er én studie som har undersøkt strategiene til ulike land. Men forskerne har likevel gjort noen interessante funn, mener Jaymie Meliker, som South China Morning Post har snakket med.

Meliker er professor i offentlig helse ved Stony Brook-universitetet i New York. Han var kritisk til forskernes arbeid fordi det ikke tok høyde for verdien til et menneskeliv.

– Dersom sykehusene blir overfylte og flere dør på grunn av det, må det inn i en kost-nytte-modell, sier Meliker. Det må til for å avgjøre hvilken prosess som fungerer best, mener professoren.

