Penny Mordaunt ut av toryenes ledervalg – Rishi Sunak ligger an til å bli statsminister

Penny Mordaunt trekker seg fra ledervalget i Det konservative partiet i Storbritannia. Dermed blir Rishi Sunak etter alt å dømme ny statsminister.

Rishi Sunak blir etter alle solemerker Storbritannias neste statsminister.

NTB

– Til tross for den korte tidsperioden til lederkampen er det tydelig at våre kollegaer føler at vi trenger trygghet i dag. De har tatt denne avgjørelsen til det beste for landet, sier Mordaunt i en uttalelse kort tid før resultatet av nominasjonsrunden til partiledervervet var ventet å kunngjøres.

Hun lover full støtte til Rishi Sunak framover.

Det konservative partiet ble kastet ut i et nytt ledervalg da Liz Truss ga seg som statsminister etter bare 44 dager forrige uke.

Kandidatene som ville stille, måtte samle støtte fra 100 folkevalgte partikolleger innen mandag. Sunak var den eneste som offentlig hadde fått nok støtte, men Mordaunt var fortsatt med i kampen fram til hun trakk seg.

Søndag trakk også tidligere statsminister Boris Johnson seg. Dermed lå det an til at Sunak er eneste kandidat som får tilstrekkelig støtte til å bli valgt, og at han dermed blir ny partileder og statsminister i Storbritannia.