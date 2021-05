– Over 60 barn drept i Gaza

61 barn i Gaza og to barn sør i Israel er blitt drept i kamphandlingene den siste uken. 366 barn er såret i angrep mot Gaza.

En kvinne i sorg ved siden av en bygning som ble ødelagt av et israelsk luftangrep på Gazastripen søndag. Foto: Adel Hana, AP / NTB

NTB

Det viser nye tall fra helsemyndighetene på Gazastripen tirsdag.

Det betyr at tre nye barn er blitt såret i krigføringen for hver time som har gått siden konflikten blusset opp til rene krigshandlinger forrige mandag.

Til sammen er flere enn 1.000 mennesker såret i angrepene mot Gazastripen, ifølge Redd Barnas oversikt.

– Får ikke behandling

En gutt på ti år i Gaza forteller til Redd Barna at luftangrepene gjør ham vettskremt.

– Hver gang vi vil gå ut og kommer til døren, er det et nytt angrep, og vi må løpe inn igjen så fort vi kan. Hver gang jeg legger hodet på puten, er det et nytt angrep og jeg våkner redd, sier gutten.

Redd Barna advarer mot en trippel krise for barna i Gaza. Bombene i seg selv, strøm og infrastruktur som blir ødelagt og det faktum at skadede og syke barn ikke får forlate Gaza for å få behandling.

– Om lag 60 barn i Gaza er blitt drept på en uke. Hvor mange familier må miste sine kjære før verdenssamfunnet tar grep? Hvor kan barna løpe i dekning når luftangrepene regner over hjemmene deres, spør Jason Lee, landsjef for Palestina i Redd Barna.

Angrepene fortsetter

Det meldes om nye israelske luftangrep mot Gaza natt til tirsdag, og raketter skutt opp mot Israel tirsdag morgen. IDF sier angrepene mot Gaza fortsetter.

Den israelske hæren opplyser at den ødela rundt 15 kilometer med tunneler brukt av Hamas i Gaza by og Khan Younis i nattens angrep.

Angrepene ble utført med rundt 60 fly, som slapp over 100 bomber på 65 mål i løpet av 30 minutter fra klokken 3.45, skriver Times of Israel. Også ti rakettoppskytingsanlegg ble truffet.

IDF opplyser ifølge Haaretz at angrepene vil fortsette de neste tolv timene.

Etter en rolig natt gikk luftalarmen i byer sør i Israel igjen tirsdag morgen. 90 raketter er ifølge IDF skutt opp fra Gaza siden mandag kveld. En av rakettene traff et bolighus i Sha’ar Hanegev, men det er ikke meldt om sårede.

Minst 212 palestinere er drept siden den blodige konflikten med Israel eskalerte forrige mandag, opplyser helsemyndighetene på Gazastripen.

Foruten de 61 barna, er det drept 36 kvinner, og flere enn 1.400 er såret, opplyser helsemyndighetene tirsdag, ifølge Reuters.

Ifølge en talsmann for det israelske forsvaret (IDF) var over 120 av de drepte Hamas-medlemmer mens flere enn 25 var medlemmer av den militante gruppa Islamsk hellig krig (Islamsk jihad).

Ti personer er blitt drept på israelsk side av raketter skutt mot Israel.