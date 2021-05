Islamsk hellig krig: Visste at kampen ville koste

Lederen for palestinske Islamsk hellig krig sier at gruppas militante fløy på Gazastripen gikk til kamp mot Israel vel vitende om at det ville bli kostbart.

Palestinske medlemmer av Al-Quds-brigadene, den militære fløyen til Islamsk hellig krig, i en demonstrasjon organisert av Hizbollah i Beirut mandag. Foto: Hassan Ammar / AP / NTB

NTB

Samtidig mente de at «dette er den eneste veien til frihet og til å beskytte Jerusalem», sa Ziad Nakhaleh i en TV-sendt tale fra Beirut i Libanon onsdag.

Han sa også at verken atomvåpen, krigsfly eller fredsavtaler med enkelte arabiske stater kan gi israelerne sikkerhet og fred.

Militante grupper i Gaza har «utført mirakler som dere kan se med deres egne øyne, og som dere opplever hver eneste gang dere løper til tilfluktsrommene», sa Nakhaleh.

Han viser til de mange tusen rakettene som Islamsk hellig krig (Jihad) og Hamas har skutt mot Israel fra Gaza siden 10. mai.