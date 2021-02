Tusener deltok i begravelsen til drept kvinne i Myanmar

Tusener av mennesker møtte opp for å se begravelsesfølget til kvinnen som ble skutt i hodet mens hun demonstrerte mot militærkuppet i Myanmar.

Kisten til Mya Thwate Thwate Khaing bæres gjennom menneskemengden i hovedstaden Naypyidaw før bisettelsen søndag. Foto: AP / NTB

NTB

Den unge butikkarbeideren Mya Thwate Thwate Khaing ble holdt i kunstig koma i ti dager etter at hun ble skutt av soldater, to dager før hun fylte 20 år. Hun døde fredag.

En æresgarde holdt hverandre i hendene der de sto i ring rundt kisten, mens familiemedlemmer og andre viste sin respekt under den buddhistiske seremonien i hovedstaden Naypyidaw.

Kvinnen er blitt et symbol for motstanden mot militærkuppet. Våkenetter er holdt og blomster lagt foran provisoriske minnesmerker. Bilder av henne blir holdt høyt i demonstrasjonstogene som stadig arrangeres over hele landet.

Mya Thwate Thwate Khaing ble skutt i hodet i forbindelse med demonstrasjoner mot militærjuntaen som kuppet makten i Myanmar. Hun døde fredag, etter å ha ligget ti dager i koma. Foto: AP / NTB

Flere døde

Mya Thwate Thwate Khaing var den første drept av hæren i forbindelse med demonstrasjonene mot militærkuppet 1. februar, som avsatte landets demokratisk valgte leder Aung San Suu Kyi.

Lørdag ble to til drept under protester i Mandalay. Ytterligere 30 ble såret da soldater skjøt mot demonstranter med gummikuler og skarp ammunisjon, sa den frivillige helsearbeideren Hlaing Min Oo til AFP.

En tredje mann ble drept av politiet i Yangon da han holdt nattevakt for å observere arrestasjoner på aktivister, opplyste mannens svigerinne.

Tross dødsfallene ble det søndag gjennomført store demonstrasjoner både i landets største by Yangon, og den nest største byen Mandalay lenger nord i Myanmar.

Flere personer ble drept av hæren i forbindelse med demonstrasjoner lørdag. Søndag ble det likevel gjennomført flere protester mot militærjuntaen og den avsatte lederen Aung San Suu Kyi, som her i Myanmars nest største by Mandalay. Foto: AP / NTB

Fordømmes av FN-sjef

Samtidig er Aung San Suu Kyi fortsatt i husarrest. Hun ble tildelt Nobels fredspris i 1991 for sin fredelige motstand mot militærjuntaen som styrte Myanmar fra 60-tallet og til 2011.

Militærkuppet i februar er blitt kritisert av verdenssamfunnet.

– Jeg fordømmer bruken av dødelig vold i Myanmar, tvitret FNs generalsekretær António Guterres natt til søndag norsk tid.

– Bruken av dødelig vold, skremselstaktikker og trakassering mot fredelige demonstranter er uakseptabel. Alle har retten til forsamlingsfrihet, la han til.

Demonstranter i Mandalay krevde at den demokratisk valgte lederen Aung San Suu Kyi løslates. Foto: AP / NTB

Mulige EU-sanksjoner

Også EUs utenrikssjef Josep Borrell er kritisk til situasjonen. Han krever at alle angrep på sivile umiddelbart opphører.

Mandag skal EUs utenriksministre møtes for å diskutere situasjonen. Diplomater har antydet at unionen kan innføre sanksjoner mot Myanmar.

USA, Storbritannia og Canada har allerede innført sanksjoner mot Myanmars toppgeneraler.

I Myanmars største by Yangon ble det også gjennomført protester søndag. Foto: AP / NTB

Minimal makt

Myanmars utenriksdepartement hevder på sin side at FN og andre land blander seg inn i interne anliggender.

– Til tross for at vi står overfor ulovlige demonstrasjoner, oppfordringer til uro og vold, viser myndighetene størst mulig tilbakeholdenhet gjennom minimal maktbruk, sa departementet i en kunngjøring.