Kongo vil gjøre alt for å finne dem som drepte Italias ambassadør

Italias ambassadør til Kongo, sjåføren og livvakten hans ble drept i et angrep mot en nødhjelpskolonne. Kongo lover å gjøre alt for å finne gjerningsmennene.

Hjembyen Limbiate utenfor Milano flagget mandag på halv stang for ambassadør Luca Attanasio, som ble drept sammen med livvakten sin og en sjåfør i et angrep på en nødhjelpskolonne i Kongo. Foto: Antonio Calanni / AP / NTB

NTB-AFP-AP

Publisert Publisert I dag 12:24

Ifølge de første meldingene ble ambassadør Luca Attanasio såret da væpnede menn angrep en kolonne fra Verdens matvareprogram (WFP) nord for Goma øst i Kongo.

Kort tid senere bekreftet italiensk UD at både ambassadøren og hans italienske livvakt, politimannen Vittorio Iacovacci, ble drept. President Sergio Mattarella fordømmer angrepet i Nord-Kivu og beskriver det som feigt.

– Den italienske republikken sørger over disse som tjente landet og mistet livet, sier Mattarella i en uttalelse.

Sjåføren drept først

Også den kongolesiske sjåføren ble drept i angrepet, opplyser lederen for en sivilsamfunnsgruppe i området.

– Det var fem personer i bilen, inkludert ambassadøren. Sjåføren døde etter å ha blitt truffet av flere kuler, mens andre ble såret, sier Mambo Kaway, som sier situasjonen er svært spent.

De sårede ble ført til et FN-sykehus i nærheten.

Skuddveksling

Nord-Kivu-guvernør Carly Nzanzu Kasivita sier kjøretøyene var tatt som gisler og ført ut i bushen, men at lokale så dem og varslet myndighetene. Hæren og vakter i Virunga nasjonalpark kom dermed til unnsetning. En talsmann for nasjonalparken sier det trolig var snakk om et forsøk på å bortføre FN-personell. Det er ikke kjent hvem som står bak.

– Det oppsto en skuddveksling. Angriperne skjøt mot ambassadøren og livvakten, sier Kasivita.

Landets utenriksminister Marie Tumba Nzenza har sendt sine kondolanser til Italia og lovet at kongolesiske myndigheter skal gjøre alt den kan for å etterforske drapene og finner ut hvem som står bak.

Grenseland

Flere væpnede grupper opererer i Virunga-nasjonalparken, som ligger i grenseområdet mot Uganda og Rwanda og er berømt for sine gorillaer. Nærmere 200 parkvoktere er drept i nasjonalparken de siste 20 årene.

I november i fjor ble over 30 mennesker drept i det lokale myndigheter betegnet som en massehenrettelse av sivile i området. En ytterliggående ugandisk islamistgruppe anklages for å ha stått bak.