Hongkong-avisen Apple Daily stenger senest lørdag

Den demokrativennlige avisen Apple Daily i Hongkong sier den vil stenge senest lørdag. Avisen har ikke penger etter at kontoene ble sperret av myndighetene.

Apple Daily må legge ned driften etter at avisens kontoer er sperret. Foto: Kin Cheung / AP / NTB

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 1 time siden

– På grunn av omstendighetene som råder i Hongkong, vil Apple Daily opphøre i trykt form senest lørdag 26. juni 2021. Den digitale utgaven vil slutte å være tilgjengelig senest klokken 23.59 lørdag 26. juni, sier styret i en kort uttalelse onsdag.

For en snau uke siden gikk myndighetene til aksjon mot avisen. Kontoer ble sperret, og flere ledere pågrepet med hjemmel i den omstridte sikkerhetsloven. Få dager senere ble også en lederskribent i avisen pågrepet.

Norsk journalistleder bekymret

Uten tilgang til egne penger har avisen ikke vært i stand til å betale lønn eller dekke produksjonskostnadene. Styret varslet derfor nylig at den kommende lørdagsutgaven kunne bli den siste.

– Vi trodde vi kunne klare det fram til månedsskiftet. Det blir bare vanskeligere og vanskeligere. Nå handler det om et par dager, sa Mark Simon til Reuters mandag. Simon er rådgiver for den fengslede mediemogulen Jimmy Lai, som eier avisen.

Leder Dag Idar Tryggestad i Norsk Journalistlag er bekymret og reagerer på det som skjer med Apple Daily.

– Arrestasjonene og kneblingen av et uavhengig, redaktørstyrt medium er et stort tilbakeslag for kampen om demokrati i Hongkong. Nyheten om at mediehuset nå stenges er dessverre ikke overraskende, men forsterker alvoret og gir grunn til bekymring for situasjonen, sier Tryggestad til NTB.

Kopierer innholdet

Før meldingen fra styret begynte nettbrukere i den selvstyrte kinesiske storbyen å laste ned innholdet fra Apple Daily for å sikre det i tilfelle nettavisen ble lagt ned, skriver Hong Kong Free Press.

Brukere på nettstedet Reddit har startet en kampanje for kopiere innholdet fra avisens nettside og Youtube-kanal.

Hongkong har lenge hatt en rik lokal og internasjonal medieflora, men de siste årene har pressefriheten fått betydelig verre kår. USA er et av flere vestlige land som har kritisert politiets aksjon mot Apple Daily og sier den undergraver pressefriheten og svekker Hongkongs rykte som et trygt sted å drive forretninger.