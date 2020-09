Ikonet som ikke trakk seg tidsnok

Ruth Bader Ginsburg er død i en alder av 87 år. Høyesterettsdommeren var et amerikansk kulturikon og en forsvarer for seksuelle minoriteter, retten til abort, likestilling og andre liberale verdier. Hennes død åpner for at Donald Trump nå kan utnevne en konservativ avløser.

Høyesterettsdommer Ruth Bader Ginsburg døde før helgen. Foto: GARY HERSHORN, REUTERS/NTB (arkiv)