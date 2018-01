Vokalist Dolores O'Riordan i det irske bandet The Cranberries er død, 46 år gammel, opplyser en talsperson.

Sangeren døde plutselig i London, ifølge RTE. Hun var i den britiske hovedstaden for en kort innspilling.

Dødsårsaken er ikke kjent.

I en kunngjøring fra O'Riordans talsperson heter det også at sangerens familie er knust som følge av nyheten, og at de har bedt om å få være i fred i det som beskrives som en svært vanskelig tid.

Bandet Cranberries ble startet i Limerick i 1990. Albumet «No Need to Argue» fra 1994 har solgt over 15 millioner eksemplarer, ifølge Wikipedia.

Stemmen til O'Riordan er lett gjenkjennelig, og bandet har hatt flere store hits, blant annet «Zombie» og «Dreams».

I fjor sommer var det meningen at bandet skulle ha kommet til Norge for første gang siden 2002, men turneen ble avlyst på grunn av O'Riordans ryggproblemer.