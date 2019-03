30 personer ble skadd da et fly på vei fra Istanbul til New York fikk kraftig turbulens rett før landing.

En av passasjerene på Turkish Airlines-flyet brakk beinet.

Andre fikk seg en smell i form av blåmerker og kutt, opplyser talsperson Steve Coleman i transportetaten for kontroll av infrastruktur i New York og New Jersey.

De skadde ble fraktet til lokale sykehus.

Flyet landet på John F. Kennedy-flyplassen i New York klokken 17.35 lokal tid lørdag. 45 minutter før landing fikk flyet kraftig turbulens.

Ifølge NBC New York hadde boeing 777-flyet 326 passasjerer og 21 kabinpersonale om bord. Turbulensen skal ha oppstått over New England i USA.

Transportetaten meldte først at minst 25 ble skadd og at fire ble sendt til sykehus. Antallet ble senere oppjustert.

