Et massivt flertall i Underhuset har stemt mot statsminister Theresa Mays avtale med EU. Labour kaller dommen knusende og har reist mistillit mot regjeringen.

Storbritannia går en svært usikker tid i møte etter avstemningen, der flertallet mot avtalen ble vesentlig større enn eksperter hadde ventet.

Alt i alt stemte 432 parlamentarikere mot, men bare 202 stemte for.

– Underhuset har talt, og regjeringen vil lytte, sa May da resultatet var klart.

Ifølge henne er det nå klart at Underhuset ikke støtter utmeldingsavtalen regjeringen har forhandlet fram med EU.

– Men avstemningen i kveld sier ingenting om hva Underhuset faktisk støtter, påpekte May.

Mistillitsforslag

Labours partileder Jeremy Corbyn tok ordet like etter og varslet mistillit.

– Dette er det største nederlaget noen regjering har lidd i dette huset siden 1920-tallet. Det er et katastrofalt nederlag for regjeringen, sa Corbyn.

Flere representanter tvitret bilder fra nei-lobbyen i nasjonalforsamlingen, rommet representantene går inn i for å stemme mot et forslag. Det var fylt til randen.

De folkevalgte skal ta stilling til mistillitsforslaget allerede onsdag. Får opposisjonen flertall, betyr det at Storbritannia kan bli kastet ut i valgkamp allerede onsdag kveld.

Men ifølge BBC har May fortsatt støtte fra det nordirske unionistpartiet DUP.

Ønsker tverrpolitisk løsning

Det betyr at regjeringen har gode muligheter til å overleve tillitsvoteringen, trass i at mange av Mays egne konservative partifeller stemte mot avtalen.

May selv inviterer nå til samtaler på tvers av partigrensene for å finne en løsning som flertallet kan leve med.

– Hver dag som går uten at dette løses, betyr mer usikkerhet, mer bitterhet og mer sinne, advarte May.

Men statsministeren er bare ut etter å redde eget skinn, tordnet Corbyn. Han mener oppfordringen til dialog er fullstendig uten troverdighet etter at May i to år kun har lyttet til sine egne.

Sier nei til nye forhandlinger

Hva som skjer videre, er fullstendig i det blå. Men ifølge EU kommer det ikke noe aktuelt alternativ å gjenåpne forhandlingene.

– Tida er nesten ute, advarer EU-kommisjonens sjef Jean-Claude Juncker.

Han beklager utfallet av avstemningen.

– Utmeldingsavtalen er et balansert kompromiss og den beste avtalen som er mulig å oppnå. Den reduserer skadevirkningene av brexit for mennesker og bedrifter over hele Europa. Den er eneste måte å sikre en velordnet uttreden på, sier Juncker.

– Med kveldens avstemning har risikoen for en uordnet uttreden økt, sier han.