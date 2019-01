Knusende nederlag for Theresa May i Brexit-avstemningen.

Da avstemningen var gjennomført, ble det klart at 432 hadde stemt mot, mens bare 202 hadde stemt for.

Nederlaget er det største for en britisk regjering i noen sak siden 1920-tallet.

– Dette er et katastrofalt nederlag for regjeringen, sa opposisjonsleder Jeremy Corbyn.

De folkevalgte i Underhuset har vært beinharde i sin motstand mot utmeldingsavtalen statsminister Theresa May har forhandlet fram med EU.

Mistillitsforslag

Det skulle opprinnelig stemmes over brexitavtalen 11. desember. Statsminister Theresa May innså at det ville bli et nederlag og utsatte voteringen til 15. januar, men altså forgjeves.

Hva som skjer videre etter at skilsmisseavtalen som May har forhandlet fram er stemt ned, er helt uvisst.

Ingen vet, men det er skissert en rekke muligheter. Det kan bli startet nye brexitforhandlinger, som Labour-leder Jeremy Corbyn antydet i sitt siste innlegg i Parlamentet tirsdag. Det kan også bli nyvalg, en ny folkeavstemning og en rekke flere alternativer.

Det er imidlertid klart at parlamentet vil få et mistillitsforslag mot Mays regjering å stemme over. Det ble lagt fram av Labours leder så snart det var klart at brexitavtalen var nedstemt i Parlamentet.

– Jeg legger fram forslag om mistillit. Så i morgen kan valgkampen starte, sier Labour-leder Jeremy Corbyn.

NTB SCANPIX

– Stort ansvar

– Dette er historisk for Parlamentet og vårt land, sa May før avstemningen.

Hun viste til at alle stemmer var blitt hørt i prosessen, og sa at det heller ikke er noen tvil om at det har vært en demokratisk prosess som har ledet fram til i dag.

– Vi har sett Parlamentet på sitt mest pasjonerte. Ingen kan være i tvil om at dette representerer demokrati. Det handler om vår framtid. Ansvaret for hver og en av oss er viktig. For dette bestemmer framtiden for generasjonene framover, sa hun til de folkevalgte.