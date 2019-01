13 år gamle Jayme Closs fra Wisconsin i USA er funnet i live etter å ha vært savnet siden foreldrene hennes ble drept for tre måneder siden.

Closs ble funnet torsdag ettermiddag av en forbipasserende kvinne i byen Gordon, om lag en times kjøretur fra 13-åringens hjem i Barron. Kvinnen banket på døren til ekteparet Kasinskas, og ba dem ringe nødetatene umiddelbart.

– Hun ropte: Dette er Jayme Closs, ring 911! Jeg trodde ærlig talt at jeg drømte. Det var som å se et spøkelse, sier Peter Kasinskas til avisen Minneapolis Star Tribune.

Tynn og skitten

Han beskriver 13-åringen som tynn og skitten, med for store sko, men tilsynelatende fysisk uskadet.

Closs ble meldt savnet 15. oktober i fjor, etter at politiet oppdaget at noen hadde brutt seg inn i familiens hjem og skutt og drept foreldrene, James og Denise Closs. Politiets hovedteori var at hun hadde blitt kidnappet.

Politiet fulgte tusenvis av tips, så på timevis med overvåkingsvideoer og gjennomførte utallige søk, uten hell. På det meste deltok godt over 2.000 mennesker i letingen etter Closs.

En pågrepet

Barrons borgermester Ron Fladten sier han ble overlykkelig over nyheten om at Closs var i live.

– Mange av oss var motløse siden det tok så lang tid. Mange har bedt hver dag, meg selv inkludert. Dette er rett og slett fantastisk, utrolig. Det er som å bli kvitt en stor sort sky over himmelen. Solen er tilbake, sier han.

Ifølge politiet ble en mistenkt i saken pågrepet like etter at 13-åringen ble funnet. Hva vedkommende er siktet for og hva jenten har vært utsatt for de siste tre månedene, er uklart.