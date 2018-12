I dag mottar Denis Mukwege og Nadia Murad Nobels fredspris i Oslo rådhus. Vi følger utdelingen direkte.

Fredsprisvinnerne Nadia Murad og Denis Mukwege startet dagen med å møte kronprinsparet på fredsprisfest for barn på Nobels fredssenter. Klokken 13 starter den høytidelige seremonien for fredsprisvinnerne i Oslo rådhus. Følg utdelingen i Aftenpostens direktedekning under: