Fem dager etter at syklonen Idai slo inn over Mosambik, sitter fortsatt tusenvis av mennesker på hustak og hundretusener venter på nødhjelp.

– Tusenvis av mennesker sitter på hustak og i trær og venter på å bli reddet, forteller Caroline Haga i Det internasjonale forbundet av Røde Kors- og Røde Halvmåne-foreninger (IFRC).

– Tiden er i ferd med å renne ut for oss. Noen har ventet på å bli reddet i over tre dager. I går hentet vi 167 mennesker ned fra hustak og trær. Vi kan dessverre ikke redde alle, så vi prioriterer barn, gravide kvinner og skadde personer, sier hun.

90 prosent av Mosambiks nest største by Beira står under vann, og onsdag fortsatte vannstanden å stige. I Buzi-distriktet hadde mange innbyggere søkt tilflukt på taket av en kirke, mens andre ventet på redningen på tribunen til en basketballbane.

AP / NTB scanpix

Omkomne og hjemløse

Over 200 mennesker er bekreftet omkommet i Mosambik, men ifølge president Filipe Nyusi kan tallet være fem ganger så høyt. Veier og broer er vasket bort, og det er derfor vanskelig å få oversikt over omfanget.

Røde Kors anslår at 400.000 mennesker i Mosambik er gjort hjemløse som følge av katastrofen.

I nabolandet Zimbabwe har antallet omkomne passert 100, men myndighetene der tror tre ganger så mange kan ha mistet livet.

I Malawi er nærmere 1 million mennesker rammet og 80.000 hjemløse, men det er ikke meldt om omkomne.

AP / NTB scanpix.

Ikke innsett omfanget

– Ingen var forberedt på denne flommen. Syklonen forårsaket styrtregn i Zimbabwe og Malawi, og alt vannet havnet her, sier Haga, som befinner seg i Mosambik.

– To elver har gått over sine bredder og store områder står under flere meter vann, sier hun.

Flyplassen i Beira, som ble delvis ødelagt under syklonen, var onsdag gjenåpnet og en jevn strøm av fly med nødhjelp landet. Kapasiteten er imidlertid sprengt, og veiene ut fra flyplassen står under vann.

– Jeg tror ikke at verden helt har innsett omfanget av denne massive katastrofen, sier Herve Verhoosel i FNs matvareprogram (WFP).

Organisasjonen vil forsøke å nå rundt 600.000 mennesker i løpet av de kommende ukene og håper at dette ikke blir for seint.

Josh Estey, AP / NTB scanpix

Kamp mot klokken

– Omfanget av naturkatastrofen øker minutt for minutt. Redd Barna er alvorlig bekymret for barna og deres familier, som settes i fare når flomvannet fortsetter å stige, sier hjelpeorganisasjonens regionansvarlige i det sørlige Afrika, Anne Pedersen.

Hun kaller ødeleggelsene etter syklonen og flommen skremmende og forteller at det nå pågår en kamp mot klokken for å evakuere barn og voksne fra de hardest rammede områdene.

– I mange områder kan man ikke engang se tak eller tretopper stikke opp over flomvannet. Andre steder kan man se folk som desperat klynger seg til hustakene i håp om å bli reddet, sier Pedersen.

– Folk som lever uten tilgang på rent vann, mat, helsehjelp og tak over hodet, trenger umiddelbart hjelp, ellers vil vannet føre til sykdommer som malaria og kolera, sier hun.